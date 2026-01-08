Ông Noor Azman từng bị đình chỉ công tác từ ngày 17.10.2025, sau khi bị liên đới trong cuộc rà soát nội bộ của FAM liên quan đến công tác quản lý hành chính, đặc biệt là hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ.

Theo báo cáo của Ủy ban điều tra độc lập (IIC) công bố ngày 15.12.2025, FAM ghi nhận những thiếu sót về mặt hành chính, nhưng không có bằng chứng cho thấy hành vi cố tình làm giả giấy tờ.

Tổng thư ký FAM được phục chức nhưng 2 năm không được tăng lương

Quyền Chủ tịch FAM cho biết Ủy ban điều tra kết luận ông Azman không có sai phạm nghiêm trọng, tuy nhiên có sự bất cẩn trong quá trình xử lý hồ sơ.

Trên cơ sở đó, Hội đồng kỷ luật đã đưa ra hình thức xử lý phù hợp và cho phép ông trở lại làm việc ngay.

Ông Yusoff nhấn mạnh FAM tuân thủ đúng quy trình nội bộ, đồng thời khẳng định mọi quyết định đều dựa trên kết luận của các ủy ban chuyên trách và cần được tôn trọng.

Việc phục chức ông Noor Azman từng gây chú ý khi tên ông xuất hiện trong một số tài liệu của FIFA liên quan đến vụ nhập tịch cầu thủ, làm dấy lên lo ngại về phản ứng từ các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, lãnh đạo FAM khẳng định đây chỉ là quyết định mang tính nội bộ.