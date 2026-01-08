Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tổng thư ký FAM được phục chức nhưng 2 năm không được tăng lương
Video Thể thao

Tổng thư ký FAM được phục chức nhưng 2 năm không được tăng lương

Hồ Hiền
Hồ Hiền
08/01/2026 22:13 GMT+7

Dù đã chính thức được trở lại làm việc với cương vị Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sau quá trình xem xét kỷ luật, ông Datuk Noor Azman Rahman sẽ không được tăng lương trong vòng hai năm và sẽ phải trải qua đánh giá hiệu suất công việc bởi Ban Chấp hành trong vòng 6 tháng tới.

Ông Noor Azman từng bị đình chỉ công tác từ ngày 17.10.2025, sau khi bị liên đới trong cuộc rà soát nội bộ của FAM liên quan đến công tác quản lý hành chính, đặc biệt là hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ.

Theo báo cáo của Ủy ban điều tra độc lập (IIC) công bố ngày 15.12.2025, FAM ghi nhận những thiếu sót về mặt hành chính, nhưng không có bằng chứng cho thấy hành vi cố tình làm giả giấy tờ.

Tổng thư ký FAM được phục chức nhưng 2 năm không được tăng lương

Quyền Chủ tịch FAM cho biết Ủy ban điều tra kết luận ông Azman không có sai phạm nghiêm trọng, tuy nhiên có sự bất cẩn trong quá trình xử lý hồ sơ.

Trên cơ sở đó, Hội đồng kỷ luật đã đưa ra hình thức xử lý phù hợp và cho phép ông trở lại làm việc ngay.

Ông Yusoff nhấn mạnh FAM tuân thủ đúng quy trình nội bộ, đồng thời khẳng định mọi quyết định đều dựa trên kết luận của các ủy ban chuyên trách và cần được tôn trọng.

Việc phục chức ông Noor Azman từng gây chú ý khi tên ông xuất hiện trong một số tài liệu của FIFA liên quan đến vụ nhập tịch cầu thủ, làm dấy lên lo ngại về phản ứng từ các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, lãnh đạo FAM khẳng định đây chỉ là quyết định mang tính nội bộ.

Tin liên quan

Bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia: FAM họp khẩn, có thể từ chức tập thể

Bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia: FAM họp khẩn, có thể từ chức tập thể

Bóng đá Malaysia đang đứng trước một diễn biến nghiêm trọng liên quan đến bê bối nhập tịch cầu thủ, khi BCH Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được cho là sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn vào tối 8.1, với khả năng dẫn đến việc từ chức tập thể.

Vụ nhập tịch bóng đá Malaysia bị điều tra hình sự về tội lừa đảo

Khám phá thêm chủ đề

FAM bóng đá Malaysia Noor Azman Rahman Tổng thư ký FAM bê bối nhập tịch Cầu thủ nhập tịch án phạt FIFA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận