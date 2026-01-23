Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
HLV Malaysia nói FIFA 'không công bằng', dư luận phản ứng
HLV Malaysia nói FIFA ‘không công bằng’, dư luận phản ứng

Hồ Hiền
Hồ Hiền
23/01/2026 19:04 GMT+7

Trước trận đấu quyết định với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, HLV trưởng Malaysia Peter Cklamovski lên tiếng cho rằng FIFA xử lý không công bằng trong vụ việc liên quan đến các cầu thủ nhập tịch, đồng thời khẳng định đội bóng của ông vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng và đứng đầu bảng.

Trước trận đấu cuối cùng của bảng F vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam, HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia vẫn giữ tinh thần lạc quan, bất chấp việc 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA treo giò vì nghi vấn liên quan đến làm giả giấy tờ, khiến cơ hội đi tiếp của đội trở nên mong manh.

HLV người Úc cho biết ông không quan tâm đến những ý kiến tiêu cực xung quanh đội tuyển, mà chỉ tập trung vào mục tiêu đã đặt ra.

HLV Malaysia nói FIFA ‘không công bằng’, dư luận phản ứng

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Nadi Arena, ông khẳng định Malaysia sẽ sang Việt Nam với quyết tâm giành chiến thắng và kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng.

"Chúng tôi sẽ đến Việt Nam để hoàn thành nhiệm vụ với một chiến thắng, và trở thành nhà vô địch bảng đấu sau 90 phút. Đó là mục tiêu chính của chúng tôi. Đó là thực tế mà chúng tôi đang hướng tới".

Ông cũng bày tỏ sự không đồng tình nếu đội tuyển Malaysia bị trừ điểm, cho rằng điều đó là không công bằng vì "FIFA và AFC từng xác nhận các cầu thủ đủ điều kiện thi đấu. Còn Chính phủ Malaysia cũng đã công nhận quốc tịch của họ".

HLV Peter Cklamovski trả lời phỏng vấn với chương trình Nadi Arena

HLV Cklamovski hy vọng các cầu thủ này sẽ sớm được phép trở lại để giúp đội tuyển Malaysia giành vé dự Asian Cup và hướng tới mục tiêu cao nhất tại giải đấu.

Tuy nhiên, chính những tuyên bố này đã khiến HLV Peter Cklamovski hứng chịu chỉ trích từ dư luận Malaysia.

Nhiều ý kiến cho rằng HLV Peter Cklamovski đang cố gắng "đánh bóng tinh thần" trong bối cảnh không phù hợp, thậm chí bị xem là né tránh thực tế nghiêm trọng của vụ việc.

Asian Cup 2027 HLV Peter Cklamovski Đội tuyển Malaysia Nhập tịch Cầu thủ nhập tịch bê bối nhập tịch Bóng đá Malaysia
Bình luận (0)

