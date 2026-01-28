Theo New Straits Times ngày 27.1, chuyên gia bóng đá Datuk Pekan Ramli khẳng định việc CAS hoãn thi hành án treo giò đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia không phải là phán quyết vô tội, mà chỉ là biện pháp tạm thời trong thời gian kháng cáo.

Ông nhấn mạnh, các cầu thủ vẫn chịu sự ràng buộc của phán quyết cuối cùng từ CAS. Trong khi các CLB có thể sử dụng họ mà không gặp trở ngại trước mắt, việc đưa những cầu thủ này ra sân ở cấp đội tuyển quốc gia tiềm ẩn rủi ro cao.

Chuyên gia Malaysia: ‘Dùng cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển là canh bạc rủi ro’

"Nếu phán quyết cuối cùng bất lợi, án treo giò sẽ được khôi phục và các trận đấu có sự góp mặt của họ có thể bị hủy kết quả", ông Datuk Pekan cảnh báo.

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cũng chung quan điểm, cho rằng kịch bản này không xa lạ, bởi FIFA từng xóa kết quả nhiều trận đấu của Malaysia vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện.

Trong bối cảnh Malaysia chuẩn bị bước vào các trận đấu quan trọng, trong đó có cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup vào tháng 3, việc tiếp tục sử dụng cầu thủ nhập tịch đang vướng tranh chấp pháp lý được xem là một canh bạc nhiều rủi ro.