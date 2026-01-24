‘Mã Đằng đừng đi’: Canh bạc của Ngô Kinh

Điểm số khả quan nhưng nhiều tranh cãi

Mã Đằng đừng đi là tác phẩm ra mắt tại thị trường Trung Quốc từ tháng 1.2026 với chủ đề nhân văn sâu sắc, tập trung vào mối quan hệ giữa những con người ở hai thế hệ. Sau khi công chiếu, bộ phim nhận được phản ứng đa chiều từ khán giả về nội dung, phong cách kể chuyện và kết quả doanh thu.

Tên tuổi của Ngô Kinh được dùng để quảng bá rầm rộ cho phim nhưng thực tế anh chỉ đảm nhận một vai khách mời trong phim ẢNH: SINA

Điểm sáng của phim là diễn xuất của nghệ sĩ gạo cội Lý Ấu Bân. Nam diễn viên vào vai một người già đối mặt với sự cô độc và ranh giới sinh tử. Trong khi đó, Lâm Canh Tân mặc dù gần đây ít xuất hiện trong phim truyền hình hay phim điện ảnh nhưng cũng nhận được những phản hồi tích cực về sự tiến bộ trong diễn xuất, rũ bỏ hình tượng nam thần để vào vai một thanh niên lôi thôi, đời thường. Sự tương tác giữa hai thế hệ diễn viên đã tạo nên những phân đoạn "lấy đi nước mắt" đúng nghĩa, giúp phim mở màn với số điểm 7.0 trên Douban, một con số khá ấn tượng đối với dòng phim tâm lý gia đình.

Dù được khen ngợi về tính nhân văn và có điểm số trên Douban ở mức khá tốt, nhưng Mã Đằng đừng đi lại vấp phải những phê bình sắc sảo về mặt kỹ thuật điện ảnh. Một số nhà phê bình trên các diễn đàn điện ảnh Trung Quốc cho rằng bộ phim có "mùi vị truyền hình" quá đậm đặc, tiết tấu phim chậm, bối cảnh thiếu sự đột phá và ngôn ngữ hình ảnh chưa đủ sức nặng để tạo nên một trải nghiệm điện ảnh thực thụ tại rạp.

Tờ Sina News đã đặt ra câu hỏi về tính hợp lý trong kịch bản. Một số tình tiết mang tính phóng đại như cảnh "đua xe lăn" được cài cắm nhằm thu hút khán giả trẻ lại vô tình tạo ra sự khập khiễng với tông màu trầm uất chủ đạo của phim. Giới chuyên môn lo ngại rằng việc lồng ghép sự hài hước một cách gượng ép có thể làm nhẹ đi thông điệp nghiêm trọng về bệnh trầm cảm và sự cô đơn của người cao tuổi.

Trong khi thị trường đang cần những liều thuốc tinh thần sôi động dịp Tết Nguyên đán, Ngô Kinh lại đưa ra một "món ăn" quá trầm buồn và nặng nề. Điều này dẫn đến nhận định rằng anh đang "mạo hiểm với túi tiền của mình để nuôi dưỡng nghệ thuật" ẢNH: SINA

Hiệu ứng Ngô Kinh không đủ cứu phòng vé



Trên mạng xã hội Weibo, hashtag về bộ phim thu hút hàng triệu lượt thảo luận nhưng đa phần là những tiếng thở dài. Nhiều người hâm mộ Ngô Kinh bày tỏ sự lo lắng khi thần tượng liên tiếp đầu tư vào các dự án "khó xem" và kén khách, khiến thương hiệu "bảo chứng phòng vé" của anh phần nào bị lung lay.

Trên mặt trận thương mại, phim cũng đang đứng trước viễn cảnh "thua lỗ". Theo dữ liệu từ Maoyan, doanh thu những ngày đầu của phim khá yếu ớt, chỉ đạt khoảng 12,6 triệu nhân dân tệ sau hơn một tuần công chiếu. Tờ QQ nhận định, đây là một "phép thử mạo hiểm" của Ngô Kinh. Việc chọn một đề tài nặng nề, ra mắt vào thời điểm khán giả đang cần sự giải trí sôi động đã khiến phim rơi vào thế khó. Sức hút từ cái tên Ngô Kinh ở vai trò sản xuất dường như không đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt các yếu tố thương mại cốt lõi. Khán giả hiện nay rất khắt khe, họ có thể khen một bộ phim hay về ý nghĩa, nhưng chưa chắc đã sẵn lòng bỏ tiền mua vé đi xem.