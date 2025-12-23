Khả Như ra sao sau bộ phim kinh dị đạt doanh thu trăm tỉ?

Khả Như tái xuất Quỷ nhập tràng phần 2

Với doanh thu 149 tỉ đồng ở phần 1, nhà sản xuất quyết định thực hiện phần 2 cho bộ phim Quỷ nhập tràng. Trong phần tiếp theo, nhân vật Minh Như (Khả Như thủ vai) tái sinh, những lời nguyền và cuộc đời của cô được hé lộ nhiều hơn. Bên cạnh nhân vật Minh Như còn xuất hiện một cô gái bí ẩn, nằm đối diện với Minh Như trong không gian u tối.

Không dừng lại ở hình ảnh, trailer phim còn hé lộ những mảnh ghép đầu tiên về quá khứ u uất của Minh Như. Trong đoạn clip, cô đứng lặng trước bàn thờ, gọi người trong di ảnh là mẹ và thì thầm: "Mẹ ơi, bữa nay con đã được gặp mẹ rồi". Thế nhưng, ngay sau đó là lời tự vấn đầy đau đớn: "Người ta nói con là khắc tinh của cái nhà này, phải không mẹ?". Từ khoảnh khắc ấy, hàng loạt hiện tượng lạ liên tục xảy ra như giếng nước kêu cót két giữa đêm tối, tiếng gió rít, ngọn lửa trên bàn thờ bất ngờ bùng cháy dữ dội.

Khả Như từng chấp nhận ăn thịt sống trong phần 1 của Quỷ nhập tràng ẢNH: ĐPCC

Đối với Khả Như, bộ phim Quỷ nhập tràng có ý nghĩa đặc biệt vì đây là vai diễn giúp cô khẳng định khả năng diễn xuất trong lòng khán giả yêu điện ảnh Việt. Thế nên, khi được ngỏ lời tham gia phần 2, nữ diễn viên 38 tuổi lập tức đồng ý. Bên cạnh đó, Khả Như thừa nhận mình cũng có những nỗi lo về vai diễn lần này.

"Bộ phim đạt doanh thu 149 tỉ đồng không chỉ có tôi áp lực mà ê kíp làm phim cũng thế. Đối với một tác phẩm kinh dị, đó là con số rất to lớn nên khi làm phần 2 thì tôi chịu nhiều áp lực. Tôi hy vọng bộ phim vẫn sẽ được mọi người ủng hộ và yêu thương vì chúng tôi luôn làm phim trong tư thế cố gắng hết mình để mang đến tác phẩm chỉn chu và chất lượng", Khả Như chia sẻ với Thanh Niên. Song song đó, nữ diễn viên còn nhấn mạnh rằng sự trở lại lần này của cô mang đến những điều thú vị cho người xem.

Bộ phim Quỷ nhập tràng phần 2 của đạo diễn Pom Nguyễn dự kiến rạp ra vào ngày 6.3.2026 ẢNH: ĐPCC

Ngoài Khả Như, phần 2 của Quỷ nhập tràng còn có sự góp mặt của Doãn Quốc Đam. Anh được biết là nam diễn viên quen thuộc ở các bộ phim truyền hình phía bắc, tuy nhiên, đây là vai diễn điện ảnh thứ hai của anh sau phim Truy tìm long diên hương. Hiện tại, nhân vật của anh vẫn chưa được nhà sản xuất tiết lộ.

Theo Khả Như, cô không gặp quá nhiều khó khăn để dung hòa với Doãn Quốc Đam dù đây là lần đầu cả hai hợp tác với nhau. Khi đến phim trường, các diễn viên đều tạo ra không khí thoải mái, gần gũi cũng như thể hiện tinh thần làm việc chuyên nghiệp khi bước vào cảnh quay.