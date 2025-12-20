Dàn sao trăm tỉ của điện ảnh Việt hội tụ tại bế mạc dự án phim ngắn CJ

Dự án phim ngắn CJ mùa 6: Phim Việt sẵn sàng ra quốc tế

Sự kiện bế mạc dự án phim ngắn CJ nhanh chóng trở thành điểm hẹn nổi bật của cộng đồng điện ảnh khi quy tụ nhiều gương mặt diễn viên trẻ được chú ý như Lãnh Thanh, Bảo Định, Hồ Thu Anh, Nguyễn Lâm Thảo Tâm… cùng các đạo diễn, nhà sản xuất giàu kinh nghiệm.

Không chỉ tạo sức hút trên thảm đỏ, sự hiện diện của dàn diễn viên còn thể hiện tinh thần đồng hành, ủng hộ dành cho những nhà làm phim trẻ đang được ươm mầm từ dự án. Nhiều nghệ sĩ đánh giá cao chất lượng chuyên môn của mùa 6, đồng thời dành lời động viên cho Top 5 đạo diễn đã mang đến những phim ngắn có màu sắc cá nhân rõ nét.

Diễn viên Thảo Tâm chọn thiết kế đầm đỏ nổi bật, khoe nhan sắc rạng rỡ trên thảm đỏ lễ bế mạc. Cô là một trong những gương mặt trẻ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho dòng phim độc lập và các nhà làm phim mới Ảnh: BTC

Lãnh Thanh cũng có mặt để chúc mừng ê-kíp phim ngắn Lạch cạch. Nam diễn viên chia sẻ sự hào hứng khi thấy chất lượng phim ngắn của các đạo diễn trẻ ngày càng được nâng cao và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế Ảnh: BTC

Diễn viên - Fashionista Hồ Thu Anh (trái) gây ấn tượng với phong cách thời trang cá tính, thanh lịch (menswear) khi đến ủng hộ các tài năng trẻ Ảnh: BTC

Một cảnh quay ấn tượng của diễn viên Bảo Định trong phim ngắn Lạch cạch (đạo diễn Lê Hoàng). Đây là một trong 5 tác phẩm được trình chiếu chính thức và nhận được nhiều phản hồi tích cực về ngôn ngữ điện ảnh Ảnh: BTC

5 đạo diễn xuất sắc nhất của Dự án phim ngắn CJ mùa 6 được vinh danh tại buổi lễ. Các tác phẩm gồm: Những ngày xanh thẳm (Vũ Trung Đức), Lạch cạch (Lê Hoàng), Made in Vietnam (Nguyễn Duy Anh), Utopia (Cầm Đức Hiệp) và Giấc mơ là ốc sên (Nguyễn Thiên Ân) (từ trái qua) Ảnh: BTC

Sau khi hoàn thiện, các phim sẽ tiếp tục được hỗ trợ chi phí để tham dự những liên hoan phim quốc tế uy tín, mở ra cơ hội đưa phim Việt tiếp cận khán giả toàn cầu.

Các đạo diễn trẻ Hàn Quốc thuộc dự án Story Up 2024 cũng tham gia giao lưu tại sự kiện. Sự hiện diện của họ mở ra cơ hội trao đổi kinh nghiệm làm phim và kết nối văn hóa giữa hai nền điện ảnh Việt - Hàn Ảnh: BTC

Trước đó, khán giả TP.HCM đã có dịp giao lưu với các đạo diễn Hàn Quốc thuộc dự án Story Up 2024 như Kim Hyo Jun, Kim Hae Jin, Kim Deok Geun, Lee Ru Ri và Park Min Hae. Buổi chiếu phim và trò chuyện mang đến nhiều góc nhìn thực tế về hành trình làm nghề, cũng như những kinh nghiệm quý báu trong sản xuất phim ngắn.

Poster dự án phim dài Bò Sữa Bay (Flying Cows) của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt - một cựu học viên bước ra từ chương trình. Dự án là bệ phóng vững chắc mà quỹ điện ảnh này mang lại cho các nhà làm phim trên con đường phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp Ảnh: BTC

Trải qua 6 mùa, Dự án phim ngắn CJ đã hỗ trợ kinh phí cho 30 phim ngắn, đồng hành cùng 32 đạo diễn trẻ. Nhiều tác phẩm từ dự án đã được trình chiếu và đoạt giải tại nhiều liên hoan phim quốc tế, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ làm phim trẻ Việt Nam bước vào con đường điện ảnh chuyên nghiệp.