Dàn sao trăm tỉ của điện ảnh Việt hội tụ tại bế mạc dự án phim ngắn CJ

Dự án phim ngắn CJ mùa 6 chính thức khép lại bằng lễ bế mạc và công chiếu các tác phẩm xuất sắc nhất, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới làm phim và nghệ sĩ.
Dự án phim ngắn CJ mùa 6: Phim Việt sẵn sàng ra quốc tế
Sự kiện bế mạc dự án phim ngắn CJ nhanh chóng trở thành điểm hẹn nổi bật của cộng đồng điện ảnh khi quy tụ nhiều gương mặt diễn viên trẻ được chú ý như Lãnh Thanh, Bảo Định, Hồ Thu Anh, Nguyễn Lâm Thảo Tâm… cùng các đạo diễn, nhà sản xuất giàu kinh nghiệm.
Không chỉ tạo sức hút trên thảm đỏ, sự hiện diện của dàn diễn viên còn thể hiện tinh thần đồng hành, ủng hộ dành cho những nhà làm phim trẻ đang được ươm mầm từ dự án. Nhiều nghệ sĩ đánh giá cao chất lượng chuyên môn của mùa 6, đồng thời dành lời động viên cho Top 5 đạo diễn đã mang đến những phim ngắn có màu sắc cá nhân rõ nét.
Sau khi hoàn thiện, các phim sẽ tiếp tục được hỗ trợ chi phí để tham dự những liên hoan phim quốc tế uy tín, mở ra cơ hội đưa phim Việt tiếp cận khán giả toàn cầu.
Trước đó, khán giả TP.HCM đã có dịp giao lưu với các đạo diễn Hàn Quốc thuộc dự án Story Up 2024 như Kim Hyo Jun, Kim Hae Jin, Kim Deok Geun, Lee Ru Ri và Park Min Hae. Buổi chiếu phim và trò chuyện mang đến nhiều góc nhìn thực tế về hành trình làm nghề, cũng như những kinh nghiệm quý báu trong sản xuất phim ngắn.
Trải qua 6 mùa, Dự án phim ngắn CJ đã hỗ trợ kinh phí cho 30 phim ngắn, đồng hành cùng 32 đạo diễn trẻ. Nhiều tác phẩm từ dự án đã được trình chiếu và đoạt giải tại nhiều liên hoan phim quốc tế, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ làm phim trẻ Việt Nam bước vào con đường điện ảnh chuyên nghiệp.
