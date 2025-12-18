‘Avatar 3’ chưa ra rạp đã thu hàng chục tỉ đồng tại phòng vé Việt

Avatar 3 gây chú ý khi góp mặt trong đề cử ở hạng mục Thành tựu điện ảnh và phòng vé xuất sắc tại Quả cầu vàng 2026 dù chưa chính thức ra rạp Ảnh: Instagram 20th Century Studios

Dù phải đến ngày 19.12 mới chính thức khởi chiếu, Avatar: Fire and Ash (Avatar 3) đã tạo nên cơn sốt vé đặt trước và suất chiếu sớm tại Việt Nam, chứng minh sức hút mạnh mẽ của bom tấn đình đám. Theo cập nhật tính đến giữa ngày 18.12 của Box Office Vietnam, phim đã thu về khoảng 29 tỉ đồng từ vé bán trước và các suất chiếu sớm, vượt mốc 10 tỉ đồng/ngày trong một số rạp lớn. Đây là con số đáng chú ý, phản ánh niềm tin và sự háo hức của khán giả trước khi phim ra mắt chính thức.

Ngoài doanh thu, Avatar 3 còn gây chú ý khi được đề cử Quả cầu vàng 2026 ở hạng mục Thành tựu điện ảnh và phòng vé xuất sắc. Đây là điều khá bất ngờ vì theo kế hoạch, phim phải đến ngày 19.12 mới khởi chiếu tại Bắc Mỹ.

Đề cử của 'Avatar 3' gây tranh cãi

Song đề cử của Avatar 3 phù hợp với quy định của Quả cầu vàng, khi giải cho phép xem xét phim dựa trên dự báo doanh thu Ảnh: Instagram 20th Century Studios

Việc một tác phẩm chưa ra rạp đã nhận đề cử ở hạng mục vốn dành để tôn vinh những phim có thành tích thương mại nổi bật khiến không ít khán giả tỏ ra khó hiểu. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây là đề cử dựa trên kỳ vọng nhiều hơn là thành tích thực tế. Không chỉ khán giả, ngay cả người trong cuộc cũng bày tỏ sự bất ngờ. Theo Us Weekly, vợ của Sam Worthington - nam chính thủ vai Jake Sully trong loạt phim Avatar - chia sẻ trên Instagram rằng cô cảm thấy bối rối khi Avatar 3 được đề cử dù phim vẫn chưa ra rạp. Chia sẻ này càng khiến dư luận đặt câu hỏi về tính hợp lý của đề cử.

Theo USA Today, căn cứ vào quy định của Quả cầu vàng, những bộ phim phát hành sau ngày 22.11 vẫn có thể được xem xét đề cử ở hạng mục Thành tựu điện ảnh và phòng vé xuất sắc, dựa trên ước tính doanh thu hoặc lượng người xem trên các nền tảng phát hành trực tuyến được công nhận. Nói cách khác, đề cử của Avatar 3 được đưa ra dựa trên dự báo tiềm năng thương mại, thay vì số liệu doanh thu thực tế đã ghi nhận.

Thực tế, đây không phải lần đầu một phần phim Avatar được đề cử khi chưa ra rạp. Trước đó, Avatar: The Way of Water (Avatar 2) cũng từng góp mặt trong danh sách đề cử Quả cầu vàng 2023 ở hạng mục Phim chính kịch xuất sắc, dù chưa chính thức công chiếu tại thời điểm công bố danh sách.

Về thành tích phòng vé, phần Avatar đầu tiên (2009) từng lập kỷ lục phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với gần 2,9 tỉ USD. Trong khi đó, Avatar: The Way of Water (2022) tiếp tục tạo cơn sốt toàn cầu với hơn 2,3 tỉ USD, hiện xếp thứ ba trong lịch sử phòng vé thế giới. Với nền tảng này, Avatar 3 được dự đoán sẽ nối dài chuỗi thành công của loạt phim đình đám do James Cameron đạo diễn. Đáng chú ý, dù được đề cử ở hạng mục phòng vé, Avatar 3 lại không xuất hiện trong danh sách Phim chính kịch xuất sắc, điều này tiếp tục khiến dư luận đặt dấu hỏi về tiêu chí lựa chọn của ban tổ chức năm nay.

Ở cùng hạng mục Thành tựu điện ảnh và phòng vé xuất sắc với Avatar 3, nhiều dự án lớn cũng góp mặt, gồm: F1: The Movie, Kpop Demon Hunters, Mission: Impossible - The Final Reckoning, Sinners, Weapons, Wicked: For Good và Zootopia 2. Đây đều là những cái tên được giới chuyên môn đánh giá là đã tạo đột phá về mặt thương mại trong thời gian qua.