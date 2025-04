Những thước phim đầu tiên trong bom tấn 'Avatar: Fire and Ash' của James Cameron

James Cameron đã quay liên tiếp các phần tiếp theo của Avatar, vì vậy 3 phần còn lại của loạt phim khoa học viễn tưởng siêu nhiên này ra mắt đúng thời hạn.

Phần 3 Avatar ra rạp vào cuối năm nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những người tham dự CinemaCon được tặng kính 3D để xem trailer đầu tiên. Đoạn phim tuyệt đẹp bắt đầu ở Pandora và giới thiệu 2 bộ tộc Na'vi mới: Wind Traders với những người bay lượn trên bầu trời và kẻ thù của họ là Fire People - những người cưỡi sinh vật biết bay Ikran. Khi trận chiến bắt đầu trên bầu trời, một người Na'vi bị bắn bằng một mũi tên lửa và tử trận.

"Chúng ta không thể sống như thế này được, em yêu. Chúng ta không thể sống với sự căm ghét này", Jake Sully nói với người yêu Neytiri.

Avatar theo chân gia tộc Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldaña) trên mặt trăng của người ngoài hành tinh Pandora. Avatar: Fire and Ash bắt đầu ngay sau các sự kiện của Avatar: The Way of Water, bộ phim kể về cuộc xung đột giữa những người ngoài hành tinh da xanh được gọi là Na'vi chống lại Cơ quan Phát triển tài nguyên (RDA) độc ác... Cuộc chiến đưa họ qua mọi loại địa hình rộng lớn, trải dài từ đại dương đến rừng, núi và bầu trời.

Traiiler bom tấn Avatar: Fire and Ash

Saldaña lên sân khấu CinemaCon để giới thiệu những cảnh quay tuyệt đẹp và thiết lập bối cảnh cho phần 3. James Cameron không có mặt vì đang hoàn thiện những khâu cuối cùng cho Avatar 3 nhưng ông đã xuất hiện trong một video được ghi hình trước để kể cho những người tham gia sự kiện về phần 3: "Gia đình Sully thực sự phải trải qua thử thách trong phần này khi họ không chỉ đối mặt với những kẻ xâm lược loài người mà còn phải đối mặt với những kẻ thù mới".

Cameron đã xin lỗi vì không thể đến Las Vegas để tham dự CinemaCon. "Rất tiếc là tôi không thể đến đó, nhưng tôi đang ở New Zealand, hoàn thành Avatar: Fire and Ash. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý là sử dụng thời gian của tôi một cách hợp lý, vì bộ phim này sẽ ra rạp vào ngày 19.12. Tôi hy vọng bộ phim có thể là một cú hích cho các chủ rạp chiếu phim, vì chúng ta vẫn đang vật lộn sau cú đúp của đại dịch và phát trực tuyến", Cameron nói trong video.

Cảnh trong phim Avatar: Fire and Ash ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Avatar khởi chiếu năm 2009, phần tiếp theo Avatar: The Way of Water đến năm 2022 mới ra rạp. Cả hai đều thu về hơn 2 tỉ USD mỗi phim trên toàn cầu và trở thành 2 trong số những bộ phim đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử. Nếu phần 3 đi theo con đường tương tự, thì Avatar sẽ là loạt phim duy nhất trong lịch sử có 3 phần phim đạt doanh thu trên 2 tỉ USD/phim. Vũ trụ điện ảnh Marvel của Disney có 2 phim: Avengers: Endgame (2019) và Avengers: Infinity War (2018) đạt thành tích này.

Avatar: Fire and Ash sẽ ra rạp trước Giáng sinh (ngày 19.12.2025). Avatar 4 dự kiến ra rạp vào ngày 21.12.2029 và Avatar 5 dự kiến ra mắt vào ngày 19.12.2031.