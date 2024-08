Đạo diễn James Cameron tiết lộ tên chính thức của 'Avatar 3'

James Cameron không cho xem trước bất kỳ cảnh quay nào của phần phim mới nhất. Ông chỉ giới thiệu một số bản phác thảo ý tưởng từ bộ phim, bao gồm nhân vật Neytiri (Saldana đóng) nhảy múa trên ngọn lửa và cưỡi banshee.

Cảnh trong phim Avatar: The Way of Water DISNEY

"Bạn sẽ thấy nhiều cảnh của hành tinh Pandora hơn những phần trước đây. Đó là cuộc phiêu lưu điên rồ và một bữa tiệc thị giác, nhưng cũng kèm theo nhiều cảm xúc", Cameron nói.

James Cameron đã quay Avatar: Fire and Ash cùng với Avatar: The Way of Water ra rạp năm 2022, mô tả cuộc chiến giữa loài người và người Na'vi sau khi Cơ quan Phát triển Tài nguyên (RDA) tham lam quay trở lại Pandora của người ngoài hành tinh. Vào cuối phim Avatar: The Way of Water, gia đình của Jake Sully (Worthington) và Neytiri (Saldana) đánh trả thành công cuộc tấn công của RDA chống lại tộc người Metkayina dưới nước và tộc người Tulkun mà họ đang chung sống hòa thuận. Nhưng người con trai cả của họ đã tử trận trong cuộc chiến và RDA vẫn hiện hữu ở Pandora.

Avatar: Fire and Ash (dự kiến ra rạp năm 2025) diễn ra ngay sau những sự kiện đó, khi Jake và Neytiri chạm trán "Ash People", một bộ tộc Na'vi mà Cameron đã ám chỉ là bị thu hút bởi bạo lực và quyền lực hơn các bộ tộc khác.

Đạo diễn James Cameron và 2 diễn viên Zoe Saldana, Sam Worthington UK.MOVIES

Cameron cho biết: "Sẽ có những nhân vật mới, tôi nghĩ bạn đặc biệt thích hoặc thậm chí là ghét một nhân vật trong số đó".

Oona Chaplin (đóng Game of Thrones) vào vai thủ lĩnh của Ash People. Cùng với Worthington và Saldana, dàn diễn viên Avatar: Fire and Ash bao gồm Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco...

Avatar: The Way of Water và Avatar: Fire and Ash đều do James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver chấp bút. Ban đầu, kịch bản gom lại một phim duy nhất, nhưng trong quá trình viết kịch bản, Cameron quyết định rằng có quá nhiều tư liệu và chia câu chuyện thành hai phần.

James Cameron đã sản xuất tất cả các phần phim Avatar với người cộng sự lâu năm là Jon Landau (qua đời ở tuổi 63 vào tháng 7.2024 vì bệnh ung thư).

"Di sản của Landau không chỉ là những bộ phim anh sản xuất, mà còn là tấm gương về sự bất khuất, quan tâm, lòng bao dung, sâu sắc và hoàn toàn độc đáo. Anh từng sản xuất ra những bộ phim tuyệt vời, không phải bằng cách sử dụng quyền lực mà bằng cách lan tỏa sự ấm áp và niềm vui khi làm phim. Anh truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta mỗi ngày. Tôi đã mất đi một người bạn và là cộng sự thân thiết nhất trong 31 năm qua", James Cameron tuyên bố vào thời điểm đó.