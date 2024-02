James Cameron đã có ý tưởng cho 2 phần cuối của ‘Avatar’ nhưng sẽ không chỉ đạo

Đạo diễn đoạt giải Oscar đang trong quá trình hậu kỳ cho Avatar 3 và vẫn còn khoảng một nửa thời lượng Avatar 4 cần phải ghi hình. Như vậy Disney đã có 3 phần phim Avatar tiếp theo trong lịch phát hành của mình. Tương lai của Avatar 5 đang hình thành trong đầu Cameron.

James Cameron trên phim trường của Avatar 2 Bleeding Cool

Ông cho biết: "Chúng tôi đã hoàn thành kịch bản cho phần 5 và tôi đã có ý tưởng cho phần 6 và 7, mặc dù có lẽ tôi sẽ không chỉ đạo những phần này, nhưng ý tôi là mình đang tận hưởng những gì xảy ra. Tôi yêu quá trình này và yêu việc được làm việc cùng những người tuyệt vời".

Thế nhưng, rõ ràng là loạt phim Avatar vẫn sẽ tiếp tục ngay cả khi Cameron không ngồi vào ghế đạo diễn.

Đối với những người hâm mộ, họ không mấy hứng thú khi cho rằng sự nghiệp của Cameron đang bị chi phối hoàn toàn bởi loạt phim này, đạo diễn Titanic cho biết: "Mọi người luôn hỏi chúng tôi, 'Tại sao các anh lại tiếp tục làm dự án cũ'... Thế nhưng, khi có khả năng kết nối với mọi người, tại sao chúng ta lại lãng phí điều đó? Tại sao tôi phải bắt đầu với những thứ khác mà có thể tôi không thấy kết nối với chúng?"

Zoe Saldaña, người sẽ trở lại với vai chính Neytiri, cho biết cô chỉ có thể tiết lộ là càng về sau thì phần phim này ngày càng "điên rồ".

Cô chia sẻ: "Avatar 3 sẽ rất tuyệt vời, còn phần 4 và 5 gần như điên rồ". Saldaña hài hước nói thêm: "Thật sự là thế. James Cameron đã làm chúng tôi kinh ngạc. Đây là dấu ấn của ông. Tất cả chúng tôi đều nghĩ đó phải là Titanic, nhưng hóa ra Avatar mới chính là di sản đích thực. Đối với chúng tôi, việc trở thành một phần của một điều gì đó mang tính đột phá và tiên phong thì đó cũng giống như một di sản đối với riêng mình vậy. Vì vậy, tôi rất vui mừng được quay trở lại. Chúng tôi sẽ quay lại làm việc vào tuần tới, do đó tôi rất mong được gặp lại mọi người".

Vai diễn của Zoe Saldaña trong chuỗi phim này Entertaiment Weekly

Cameron đã "bật mí" trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí People năm ngoái rằng Avatar 4 có bước nhảy vọt về thời gian đối với các nhân vật. Ông cố tình quay Avatar 3 và các phần của Avatar 4 đồng thời với phần 2 The Way of Water để đảm bảo tính liên tục về tuổi tác giữa các nhân vật.

Cameron nói về bước nhảy thời gian trong Avatar 4: "Chúng ta sẽ nhìn thấy họ và thời gian bắt đầu bước nhảy 6 năm trước khi trở lại".

Avatar 3 ban đầu dự kiến ra mắt vào năm 2024, nhưng Disney đã trì hoãn phần này đến ngày 19.12.2025. Avatar 4 dự kiến ra mắt vào ngày 21.12.2029, tiếp theo là Avatar 5 vào ngày 19.12.2031. Dựa trên dòng thời gian này, bộ phim Avatar cuối cùng sẽ ra mắt sau 22 năm kể từ phần phim đầu tiên vào năm 2009.

Saldaña hài hước đăng trên Instagram của mình sau khi thông báo thay đổi ngày phát hành vào năm ngoái rằng: "Tuyệt vời! Tôi sẽ 53 tuổi khi phần Avatar cuối cùng ra mắt. Bạn biết đấy, tôi mới 27 tuổi khi quay phần đầu tiên".

Nhà sản xuất Jon Landau cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Empire năm ngoái rằng Avatar 3 sẽ giới thiệu tộc người Ash, được mô tả là "một chủng tộc núi lửa hung hãn" với thủ lĩnh là Varang, do cháu gái của Charlie Chaplin - Oona Chaplin, thủ vai

Landau cũng cho biết vào thời điểm đó: "Luôn có người tốt cũng như người xấu. Chủng tộc Na'vi cũng vậy. Thông thường, mọi người không thấy mình xấu. Nguyên nhân sâu xa khiến ta trở thành người xấu là gì? Có lẽ còn có những yếu tố mà chúng tôi chưa thể tiết lộ".

Landau cũng chia sẻ với Gizmodo vào năm ngoái rằng Avatar 5 sẽ lần đầu tiên đưa loạt phim này đến trái đất. Ông nói: "Chúng tôi mang người Na'vi đến đây để mở rộng tầm mắt của họ, mở rộng tầm mắt của Neytiri về những gì tồn tại trên trái đất".