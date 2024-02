'Poor Things', phim nhận 11 đề cử Oscar, bất ngờ bội thu phòng vé

Hiện tại, doanh thu của phim Poor Things tại phòng vé Bắc Mỹ trên 26 triệu USD từ 2.300 rạp chiếu, sau 2 tháng ra rạp (từ tháng 12.2023). Doanh thu ngoài thị trường Bắc Mỹ của phim là 26,3 triệu USD, tổng 2 khoản là 52,4 triệu USD - một con số mà theo nhận định của tờ Deadline là tốt.

So với những ngày đầu khi ra rạp, suất chiếu và số tiền mà tác phẩm kiếm được hiện tại là vô cùng lạc quan đối với một tác phẩm độc lập và nặng tính nghệ thuật. Ban đầu phim chỉ chiếu tại 9 rạp ở 4 địa điểm khác nhau, 3 ngày cuối tuần đầu tiên chỉ thu về hơn 600.000 USD.

Emma Stone trong phim Poor Things, minh tinh nhận được đề cử Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc FILM4

Phim Poor Things đạt doanh thu tốt là nhờ "hiệu ứng hậu Oscar" - khi tác phẩm nhận 11 đề cử tại mùa giải lần thứ 96, bao gồm các hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc... Từ vài rạp chiếu ban đầu, hậu đề cử Oscar, phim được tăng số suất chiếu lên 1.400, rồi sau đó là 2.300 như hiện tại.

Bộ phim được chuyển thể dựa trên quyển tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 1992 của nhà văn Alasdair Gray, kể về Bella Baxter, một phụ nữ trẻ nhưng lại có bộ não của trẻ con. Trước khi nhận hàng loạt đề cử Oscar, phim thắng giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 80 diễn ra hồi tháng 9.2023.

Ngoài minh tinh Emma Stone, phim còn quy tụ dàn diễn viên như Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef... Tài tử Mark Ruffalo cũng nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc.

So với tác phẩm trước đó của đạo diễn Yorgos Lanthimos là The Favourite (2018, phim nhận 10 đề cử Oscar), Poor Things vẫn đang tiếp tục kiếm tiền tốt. The Favourite thu 34,3 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ, tổng doanh thu toàn cầu gần 96 triệu USD.