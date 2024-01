Những diễn viên lần đầu nhận đề cử Oscar

Emily Blunt, Cillian Murphy, Jeffrey Wright - những ngôi sao kỳ cựu của Hollywood cùng các ngôi sao phim truyền hình như Sterling K.Brown, America Ferrera... được chờ đợi và kỳ vọng có thể giành giải thưởng lớn nhất trong lĩnh vực điện ảnh. Lily Gladstone đã làm nên lịch sử khi là nữ diễn viên người Mỹ bản địa đầu tiên được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) đề cử Oscar.

Cillian Murphy lần đầu tiên nhận đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất CNN

Diễn xuất của Cillian Murphy qua vai nhà vật lý nổi tiếng trong bom tấn Oppenheimer đã giúp anh giành được Quả cầu vàng khi bắt đầu mùa giải thưởng. Murphy là ứng cử viên Oscar, lần đầu tiên nhận đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

America Ferrera trong bom tấn Barbie PEOPLE

Ngôi sao phim Ugly Betty - America Ferrera - từng đoạt giải Emmy vẫn chưa lọt vào cuộc bình chọn giải Oscar cho đến khi cô xuất hiện với vai diễn Gloria trong Barbie. Đoạn độc thoại về nữ quyền của America Ferrera trong phim tiếp tục được ca ngợi là một trong những khoảnh khắc điện ảnh cảm động nhất trong năm, mang về cho Ferrera cái gật đầu đầu tiên của AMPAS cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Colman Domingo PEOPLE

Nếu ngôi sao Colman Domingo của phim Rustin giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, anh sẽ là người đàn ông da đen công khai đồng tính đầu tiên mang về giải Oscar diễn xuất.

Danielle Brooks trong phim The Color Purple PEOPLE

Màn trình diễn của Danielle Brooks qua vai Sofia trong The Color Purple trên sân khấu Broadway đã mang về cho cô một đề cử Tony vào năm 2017. Gần 7 năm sau, Brooks đã chuyển thể vai diễn tương tự này lên màn ảnh rộng và nhận được cái gật đầu đầu tiên từ AMPAS.

Da'Vine Joy Randolph PEOPLE

Hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm nay cũng có nhiều cái tên mới, chỉ Jodie Foster là ứng cử viên kỳ cựu duy nhất của giải Oscar (cô từng 2 lần đoạt giải). Da'Vine Joy Randolph đóng vai đầu bếp trường nội trú Mary Lamb trong The Holdovers đã có được thành công ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Đây là lần đầu cô được đề cử. Trước đó, lần đầu tiên cô chiến thắng ở cả giải Quả cầu vàng và giải Lựa chọn của nhà phê bình điện ảnh.

Emily Blunt mới lần đầu xuất hiện trong danh sách đề cử Oscar 2024 PEOPLE

Mặc dù đã xuất hiện trong một số bộ phim được giới phê bình đánh giá cao nhưng Emily Blunt mới lần đầu xuất hiện trong danh sách đề cử Oscar 2024. Ngôi sao này được đề cử hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn Kitty Oppenheimer trong bộ phim tiểu sử của Christopher Nolan.

Jeffrey Wright PEOPLE

Giành được giải Tony và Emmy nhưng đây là lần đầu tiên Jeffrey Wright nhận đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong American Fiction.

Lily Gladstone PEOPLE

Lily Gladstone - ngôi sao của The Killers of the Flower Moon - là nữ diễn viên người Mỹ bản địa đầu tiên được đề cử Oscar.

Sandra Hüller PEOPLE

Diễn xuất của nữ diễn viên người Đức qua vai Sandra Voyter trong Anatomy of a Fall đã giúp cô được cân nhắc cho đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Thêm vào đó, Sandra Hüller góp mặt trong cả 2 tác phẩm được đề cử Phim hay nhất là Anatomy of a Fall và The Zone of Interest.

Sterling K.Brown lần đầu tiên được đề cử hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất PEOPLE

Ngôi sao phim viễn tưởng Mỹ Sterling K.Brown lần đầu tiên được đề cử Oscar ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Anh đã đoạt được 3 giải Primetime Emmy, 1 giải Quả cầu vàng và 4 giải SAG trong sự nghiệp.

Ngành công nghiệp giải trí đang chờ đợi xem tài năng nào sẽ tỏa sáng trong đêm trao giải Oscar lần thứ 96, diễn ra vào ngày 10.3 tới (giờ Mỹ).