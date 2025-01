'Avatar' 3 là trải nghiệm James Cameron chưa từng có

Phát biểu với tờ Empire, đạo diễn đoạt giải Oscar cho biết quá trình hậu kỳ cho bom tấn Avatar 3 là một nỗ lực kéo dài 2 năm, bắt đầu vào cuối năm 2023 vô cùng "bận rộn", nhưng đảm bảo tác phẩm vẫn sẽ ra mắt đúng thời hạn dự kiến vào ngày 19.12 tới.

James Cameron trên phim trường Avatar: The way of water ẢNH: EVERETT COLLECTION

Theo James Cameron, việc tái hiện vũ trụ Pandora lần này không mất quá nhiều thời gian như 2 lần trước. Ông cho biết: "Tôi nghĩ mọi thứ đang tiến triển tốt. Chúng tôi đã tăng gấp đôi số cảnh quay được hậu kỳ ở giai đoạn này so với 2 phần trước đó, dù các phần phim có thời lượng ngang nhau. Điều đó giúp cho chúng tôi đi trước một bước, thành thật mà nói, đó là điều mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây".

Ông cũng nói thêm lần làm phim này "ít ác mộng hơn một chút. Chúng tôi đang tiến đến thời điểm mà mình dần dần thành thạo với các quy trình".

Nói về những điểm mới mẻ, đạo diễn Cameron cũng hứa hẹn "những cảnh hành động sẽ rất mãn nhãn, khiến bạn thích thú". Ông cũng nói thêm những nhân vật của phần phim này sẽ "hấp dẫn hơn bao giờ hết" và chưa từng thấy trong 2 phần trước.

Minh họa về tộc người Na'vi tập hợp cùng các sinh vật Tulkan ở một vùng biển nông trong phần 3 được Disney công bố ẢNH: X

Nói về phần 4, phần 5 cũng được hé lộ không lâu trước đây, ông cho biết: "Chúng tôi chỉ mới bắt đầu làm việc và biến tấu nó. Còn nhiều khó khăn trước mắt. Mọi thứ liên tục thay đổi hằng ngày hằng giờ. Nhưng nếu không đưa ra những lựa chọn dũng cảm, thì điều đó cũng đồng nghĩa với đang lãng phí thời gian và tiền bạc của mọi người. Chỉ riêng điều đó thôi là không đủ để tạo nên thành công, nhưng đó là điều cần thiết khi phải phá vỡ những khuôn mẫu cũ để cất bước tiến lên".

Thông tin chi tiết về bộ phim khoa học viễn tưởng sắp ra mắt cũng như 2 phần kế tiếp vẫn còn rất ít, mặc dù Disney đã công bố bản phác thảo ý tưởng mới tại Triển lãm D23 Expo tổ chức tại Brazil vào tháng 11.2024.

Đầu năm 2023, Cameron đã hé lộ với Deadline về sự ra mắt của hai bộ tộc Na'vi mới và trong số đó có một điểm nhấn về nguyên tố lửa. Các ngôi sao Sam Worthington và Zoe Saldaña dự kiến sẽ trở lại với Fire and Ash cùng những tên tuổi đã xuất hiện trong The Way of Water. Tuy vậy Dương Tử Quỳnh vẫn sẽ vắng mặt đến phần 4.