Avatar 3: 'Mãn nhãn về thị giác' nhưng 'cốt truyện gây hỗn loạn'

Trên IMDb, Avatar 3 mở điểm 7,2 và sau đó nhích nhẹ lên 7,3 với 745 lượt đánh giá. Tuy nhiên, mức độ đón nhận nhìn chung thấp hơn kỳ vọng của phần lớn người hâm mộ, Sohu đưa tin ngày 3.12.

Avatar 3 nhận phản ứng trái chiều từ khán giả

Một khán giả tại Mỹ đưa ra nhận xét đa chiều. Cô mở đầu bằng câu: "Bạn luôn có thể tin tưởng Cameron", khẳng định đây là "một bữa tiệc thị giác thực sự, một bộ phim 3D đúng nghĩa". Đặc biệt, trận chiến kéo dài suốt một giờ cuối phim được đánh giá là vô cùng hoành tráng, kết hợp tốt giữa hành động và cảm xúc nhân vật, thậm chí "đủ sức đi vào lịch sử điện ảnh".

Khán giả đánh giá cao kỹ xảo và những đại cảnh chiến đấu trong Avatar 3 Ảnh: Sohu

Dù vậy, cô thừa nhận thời lượng 195 phút là thử thách lớn. Câu chuyện nối liền trực tiếp với phần hai Avatar: The Way of Water, nhưng "đoạn giữa có phần lặp lại với các cảnh truy đuổi và giải cứu nên khiến tôi hơi mệt mỏi".

Trên IMDb, một thành viên kỳ cựu đã đánh giá phim với số điểm tuyệt đối. Anh cho rằng: "Avatar 3 khiến tôi nghẹt thở. Cameron một lần nữa chứng minh loạt phim này đang đứng trên đỉnh của thế giới điện ảnh". Người này khen phim có cốt truyện giàu chi tiết hơn, trưởng thành hơn, cân bằng tốt giữa hành động và cảm xúc. Các chủ đề về gia đình, danh tính và sinh tồn được thể hiện sâu sắc. Nhân vật mới thu hút, còn các nhân vật quen thuộc có màn thể hiện xuất sắc nhất từ trước đến nay.

Ngược lại, một số đánh giá tiêu cực chỉ cho phim mức điểm trung bình. Một khán giả bày tỏ thất vọng sâu sắc khi kỳ vọng cực lớn với tư cách "fan bự", nhưng phim của đạo diễn Cameron không đạt như mong đợi. Người này cho rằng phần 3 lặp lại những điểm yếu của phần trước, như: cốt truyện hỗn loạn, xây dựng nhân vật rời rạc, diễn xuất thiếu điểm nhấn, hình ảnh xuất sắc nhưng không cứu nổi mạch truyện yếu.

Dù vậy, anh vẫn thừa nhận kỹ xảo ngoạn mục, choáng ngợp, các cảnh chiến đấu thót tim và được dàn dựng tuyệt đẹp, song thời lượng quá dài khiến trải nghiệm bị kéo xuống.

Một số ý kiến cho rằng thời lượng 195 phút khiến nhịp phim trở nên nặng nề, tuy nhiên hình ảnh mãn nhãn vẫn là điểm mạnh nhất của series Avatar Ảnh: Instagram almanaquedisney

Trong bối cảnh ngành điện ảnh toàn cầu năm 2025 đang rơi vào chu kỳ xuống dốc, gần như vắng bóng bom tấn đúng nghĩa, người này vẫn dành cho Avatar 3 một tổng kết khá tích cực: "Dù có nhiều khiếm khuyết, đây vẫn là một trong những bộ phim lớn gây phấn khích nhất năm".

Nhìn chung, phần đông khán giả đều thống nhất rằng kỹ xảo và trường đoạn cao trào kéo dài một giờ là điểm mạnh tuyệt đối. Xét chất lượng hai phần trước, phần ba gần như không quá thua kém, thậm chí còn vượt trội.

Ở một năm mà phim ảnh thiếu đi những tác phẩm đủ sức khơi gợi tâm hồn và tạo cảm giác đắm chìm, Avatar 3 là "món ăn tinh thần" hiếm hoi và gần như đảm bảo xứng đáng giá vé.

Avatar 3 được dự đoán sẽ mở màn phòng vé tích cực nhưng khó vượt kỳ vọng Ảnh: Instagram almanaquedisney

Tuy nhiên, về mặt kể chuyện - từ nhịp phim, xây dựng nhân vật, mạch nối các phân đoạn đến cách xử lý cao trào, Avatar 3 không tạo nhiều niềm tin. Điều này không bất ngờ khi thời lượng lên tới 195 phút, vượt cả hai phần trước. Cameron luôn trung thành phong cách kể chuyện chậm rãi, quy mô lớn, đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn từ người xem.

Như nhiều thương hiệu điện ảnh dài hơi khác, Avatar đối mặt câu hỏi muôn thuở: làm sao vượt qua chính mình, đặc biệt khi khán giả đòi hỏi ngày càng cao.

Điểm IMDb của ba phần lần lượt là 7,9; 7,5; 7,3, cho thấy loạt phim vẫn chưa thoát khỏi quỹ đạo đi xuống tương tự nhiều series lớn khác. Cũng khó trách vì phần đầu ra mắt với một "cú nổ" quá lớn, giống như "người cổ đại lần đầu nhìn thấy smartphone", tạo nên chuẩn mực gần như bất khả vượt qua.