Dương Tử Quỳnh sẽ không xuất hiện trong 'Avatar 3'

Phần 3 của loạt phim đình đám Avatar có tên chính thức là Avatar: Fire and Ash (tạm dịch: Thế thân: Lửa và Tro), trước đó được truyền thông xác nhận có sự góp mặt của nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh. James Cameron đã phủ nhận thông tin trên, cho biết cô sẽ không xuất hiện trong phần 3 này. Thông tin này được chính đạo diễn James Cameron tiết lộ với tạp chí Entertainment Weekly tại sự kiện giải trí D23 của Disney vừa diễn ra ở Mỹ.

Dàn sao hạng A của Hollywood góp mặt trong phần 3, sau khi không có Dương Tử Quỳnh, gồm Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, David Thewlis, Oona Chaplin.

Minh tinh Dương Tử Quỳnh không góp mặt cùng dàn sao hạng A trong bom tấn Avatar 3 G.I/DISNEY

Đạo diễn James Cameron nói: "Dương Tử Quỳnh sẽ không xuất hiện trong phần 3, cô ấy sẽ xuất hiện trong phần 4 và 5. Điều này có thể do một số nhầm lẫn nho nhỏ trong thông tin". 2 phần phim cuối này trong series Avatar dự kiến ra rạp lần lượt vào năm 2029 và 2031.

Hồi năm 2021, nhà sản xuất quá cố Jon Landau - "cánh tay mặt" của đạo diễn James Cameron trong quá trình thực hiện Avatar, đăng tải bức ảnh Dương Tử Quỳnh trên phim trường Avatar 3 và tiết lộ rằng cô sẽ xuất hiện trong phần phim này. Thế nhưng quá trình sản xuất cũng như ý tưởng thực hiện có rất nhiều thay đổi từ thời điểm đó. Đáng chú ý, ê kíp đã ghi hình phần 3 và một phần của phần 4 trong quá trình ghi hình phần 2 là Avatar: The Way of Water.

Ê kíp Avatar ghi hình phần 3 và một phần của phần 4 cùng lúc với phần 2, thay đổi nhiều kế hoạch và ý tưởng trong quá trình làm phim DISNEY

Tại sự kiện D23 của Disney, concept art (minh họa ý tưởng) của Avatar 3 được hé lộ khiến người hâm mộ bất ngờ, thích thú với tạo hình của thị tộc Ash, một nhánh của người Na'vi trên hành tinh Pandora. Nội dung của phần phim này, theo nhà sản xuất, sẽ xoay quanh thị tộc Ash cũng như cuộc chiến của người Na'vi với các thế lực thù địch bên ngoài.

Cũng tại sự kiện, đạo diễn cho biết Dương Tử Quỳnh vào vai nhà khoa học Karina Mogue. Nhân vật này của Dương Tử Quỳnh là một trong nhiều nhân vật khác (thuộc thế hệ rất trẻ) tham gia vào các phần hậu truyện của Avatar.

James Cameron từng chia sẻ trước truyền thông về việc chọn Dương Tử Quỳnh vào dàn sao hạng A trong thương hiệu Avatar: "Qua sự nghiệp của mình, Dương Tử Quỳnh đã tạo nên những nhân vật độc đáo, đáng nhớ. Tôi chọn cô ấy để cô ấy có thể tạo nên một nhân vật độc đáo, đáng nhớ khác trong các phần hậu truyện của Avatar". Phim Avatar: Fire and Ash dự kiến ra rạp vào ngày 19.12.2025.