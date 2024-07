Nhà sản xuất phim ‘Titanic’, ‘Avatar’ Jon Landau qua đời

Jon Landau cộng tác lâu năm với đạo diễn James Cameron. Ông sản xuất 3 trong 4 bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Jon Landau đã góp phần tạo nên lịch sử với bom tấn Titanic, bộ phim đầu tiên vượt mốc doanh thu 1 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu. Ông cũng là nhà sản xuất phá kỷ lục doanh thu của 2 phần phim Avatar năm 2009 (đạt 2,92 tỉ USD) và phần tiếp theo Avatar: The Way of Water năm 2022 (2,3 tỉ USD).

Nhà sản xuất Jon Landau VARIETY

Trước khi mất, Jon Landau đã tham gia sâu vào quá trình sản xuất phần 3 của Avatar. James Cameron lên kế hoạch thực hiện loạt phim khoa học viễn tưởng bom tấn với tổng cộng 5 phần phim. Phần 5 dự kiến ra rạp vào năm 2031.

Phát biểu với Variety tại buổi ra mắt Avatar: The Way of Water, Jon Landau nhớ lại: "Khi tôi thấy dàn diễn viên Avatar rơi nước mắt, tôi cũng rơi nước mắt".

Ở tuổi 29, Jon Landau trở thành Phó chủ tịch điều hành sản xuất phim truyện tại hãng 20th Century Fox, nơi ông giám sát các bộ phim như Die Hard 2, Power Rangers, The Last of the Mohicans, True Lies… Khi Landau rời 20th Century Fox, Cameron hỏi ông có muốn đọc kịch bản của dự án có tên là Planet Ice không. Landau đồng ý và sau đó tham gia sản xuất phim sau này mang tên Titanic ra rạp năm 1997.

Jon Landau tiếp tục làm việc với James Cameron trong suốt quãng đời còn lại của mình, trở thành giám đốc điều hành tại hãng Lightstorm Entertainment của Cameron. Ông cũng là "kiến trúc sư" của các dự án phụ trợ của Lightstorm, chẳng hạn như Dark Horse Comics và các phiên bản phụ Avatar của công ty Penguin Random House. Landau cũng tư vấn cho việc tạo ra Avatar: Frontiers of Pandora - trò chơi trực tuyến phát hành vào tháng 12.2023 và trò chơi đòi hỏi nhiều người chơi trực tuyến của Tencent Games có tên là Avatar: Reckoning.

Jon Landau cộng tác với James Cameron suốt 31 năm qua VARIETY

Những bộ phim khác mà Landau tham gia sản xuất bao gồm Campus Man năm 1987, Solaris năm 2002 và Alita: Battle Angel năm 2019.

Ông qua đời để lại người vợ Julie Landau chung sống gần 40 năm và 2 con trai: Jamie và Jodie Landau. Ông có các anh chị em: Tina, Kathy và Les Landau.

"Đại gia đình Avatar đau buồn vì mất đi người bạn và người lãnh đạo của chúng tôi, Jon Landau. Sự hài hước, sức hấp dẫn, tinh thần hào phóng và ý chí mạnh mẽ của anh đã giữ vị trí trung tâm trong vũ trụ Avatar của chúng tôi trong gần hai thập kỷ. Tôi đã mất đi một người bạn, một cộng sự thân thiết nhất của tôi trong 31 năm qua. Một phần của bản thân tôi đã bị xé nát", đạo diễn James Cameron nói với Variety.

Những người từng làm việc với Landau đưa ra lời tri ân. Đồng chủ tịch Disney Entertainment - Alan Bergman nói: "Jon là một người có tầm nhìn xa trông rộng, người có tài năng và niềm đam mê phi thường đã đưa một số câu chuyện khó quên nhất lên màn ảnh rộng. Những đóng góp đáng chú ý của ông cho ngành công nghiệp điện ảnh đã để lại dấu ấn không thể phai mờ, và ông sẽ được mọi người vô cùng thương nhớ. Ông là một nhà sản xuất mang tính biểu tượng và thành công, người đã truyền cảm hứng cho tất cả mọi người xung quanh ông. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến vợ của Jon - Julie - và gia đình cùng những người thân yêu của ông trong thời điểm khó khăn này".

Joe Letteri, giám sát hiệu ứng hình ảnh (VFX) của loạt phim Avatar tuyên bố: "Tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của người bạn Jon Landau. Ông là một người đàn ông tuyệt vời và hào phóng, một nhà làm phim đẳng cấp thế giới, để lại di sản sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ. Tôi rất vinh dự khi được làm việc cùng ông. Sự tận tụy của ông đối với nghệ thuật làm phim đã truyền cảm hứng cho chúng tôi mỗi ngày. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình và những người thân yêu của ông".

Stephen Rivkin, biên tập viên của loạt phim Avatar đã phát biểu: "Jon là anh hùng của chúng tôi. Ông luôn là nhà vô địch vĩ đại nhất của loạt phim Avatar và là ngọn hải đăng dẫn đường cho các thành viên đoàn phim Avatar. Ông là người khổng lồ có một không hai trong ngành của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhớ ông nhiều hơn những gì lời nói có thể diễn tả. Jon sẽ tiếp tục sống mãi trong trái tim chúng tôi".

Nam diễn viên phim phim Titanic - Frances Fisher đã bày tỏ lòng kính trọng với Jon Landau trên X: "Hãy yên nghỉ Jon".

Jon Landau sinh ngày 30.7.1960 tại New York, Mỹ, từng học tại Đại học USC. Cha ông là Ely và mẹ là Edie Landau, cả hai đều là nhà sản xuất phim.