Đạo diễn 'Avatar' - James Cameron rơi nước mắt khi được vinh danh

Tại sự kiện được tổ chức ngày 11.8, James Cameron xúc động khi được trao tặng giải thưởng cao quý này bên cạnh những nghệ sĩ và đồng nghiệp thân thiết. Nhà làm phim 70 tuổi cho biết ông đã rơi nước mắt sau bài phát biểu của nữ diễn viên người Anh - Kate Winslet khi cô phác họa lại hành trình đáng kinh ngạc và những thành tựu James Cameron đạt được trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

James Cameron được vinh danh là huyền thoại của Disney MIRROR

Kate Winslet là nữ chính trong tác phẩm nổi tiếng Titanic năm 1997 của Cameron trước khi cả hai tái hợp trong bộ phim khoa học viễn tưởng Avatar: The Way Of Water vào năm 2022. "Bông hồng đẹp nhất nước Anh" đã mô tả đạo diễn Canada là người có những đam mê phi thường.



"James thân mến, ông tiếp tục khao khát những tầm cao hơn, tôi không chắc liệu có ai khác ngoài ông sẽ có thể đạt được những thành tựu này. Sự sáng tạo, sức mạnh từ trí tưởng tượng của ông tiếp tục truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. Ông đã cách mạng hóa nền điện ảnh thế giới bằng cách phát triển những công nghệ tiên tiến và mang đến cho khán giả trải nghiệm phong phú, chân thực và phi thường. Ông đã làm việc với tất cả niềm đam mê và sự nhiệt huyết", Kate thể hiện sự ngưỡng mộ với vị đạo diễn tài ba sinh năm 1954.

Nàng Rose của Titanic cho biết Cameron đã tạo ra một số bộ phim được giới phê bình đánh giá cao và có giá trị về mặt văn hóa. Cô nói: "Thật kinh ngạc khi nghĩ đến việc ông đã tác động và đem đến những giá trị tuyệt vời cho bao nhiêu người yêu điện ảnh. Cảm ơn ông đã cho phép tôi trở thành một phần trong cuộc hành trình đó".

James Cameron đã dùng bài phát biểu để tri ân và tưởng nhớ đối tác sản xuất đã gắn bó với mình 30 năm là Jon Landau - người vừa qua đời cách đây không lâu MIRROR

Xuất hiện trên sân khấu, Cameron mô tả việc nhận giải thưởng Disney Legends có một chút khó khăn và choáng ngợp: "Kate Winslet, cô ấy đã khiến tôi rơi nước mắt một chút nhưng đó là những giọt nước mắt nam tính".



Chương trình trao giải Disney Legends tổ chức hai năm một lần để tôn vinh những cá nhân có tác động đáng kể đến di sản của Disney. Ngoài James Cameron còn có 13 nghệ sĩ khác được vinh danh trong năm nay.