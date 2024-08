Tình bạn của Snoop Dogg và cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Trước khi xuất hiện tại Olympic Paris 2024, Snoop Dogg đã có một cuộc trao đổi với đài Capital FM trong chuyến thăm London. Khi được người dẫn chương trình Jordan North hỏi về kế hoạch của mình khi ở thành phố này. Snoop hài hước chia sẻ việc mình sẽ đến Cung điện Buckingham dạo chơi: "Tôi sẽ đi qua cung điện, xem họ có cho tôi vào với tư cách một người quen của gia đình hoàng gia hay không".

MC Jordan cũng nói đến chuyện Hoàng tử William là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Snoop Dogg, ngay lập tức nam rapper 53 tuổi tiết lộ rằng không chỉ có Hoàng tử William yêu thích âm nhạc của anh mà còn có những thành viên hoàng gia khác: "Vâng. Cố Nữ hoàng Anh cũng là một người bạn và là một người hâm mộ của tôi. Xin Nữ hoàng hãy yên nghỉ".

Mối quan hệ đặc biệt của Snoop Dogg và vị quân chủ trị vì lâu nhất của Vương quốc Anh khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ MIRROR

Tình bạn của Snoop Dogg và Nữ hoàng Elizabeth II bắt đầu từ năm 1994, khi rapper 7X đang lưu diễn ở Anh và bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ ám sát. Trước cáo buộc "động trời" nói trên, Snoop Dogg phải đối mặt với những sự phẫn nộ trên diện rộng, nhiều tờ báo Anh liên tục đưa ra các thông tin tiêu cực và người dân xứ sở sương mù còn yêu cầu trục xuất nam ca sĩ.



Kể về việc Nữ hoàng Anh khi đó đã giúp mình thoát khỏi tình cảnh éo le này như thế nào, chủ nhân bản hit Drop It Like It Hot nói với tờ The Guardian: "Khi họ cố tống cổ tôi ra khỏi nước Anh, Nữ hoàng đã phát biểu rằng các cháu của bà rất thích Snoop Dogg và anh ấy không làm gì sai trái ở đây cả, vì vậy bà đã cho phép tôi ở lại đất nước này".

Khi Snoop Dogg bị tình nghi là kẻ giết người, Nữ hoàng Elizabeth II chính là người công khai đứng ra bảo vệ nam rapper MIRROR

"Những đứa cháu của Nữ hoàng đã lớn lên và trở thành Hoàng tử William và Harry. Vì vậy tôi đã phần nào ảnh hưởng đến họ và họ cũng chịu ảnh hưởng từ bà của mình. Điều này đã giúp tôi có thể trở lại đất nước xinh đẹp này. Họ yêu âm nhạc của tôi", Snoop Dogg chia sẻ về mối quan hệ của mình với các thành viên hoàng gia Anh.



Năm 1996, Snoop Dogg được tòa án tuyên bố vô tội, chấm dứt những ngày tháng "tai bay vạ gió". Điều này cũng chứng minh lòng tin mà cố Nữ hoàng Anh dành cho Snoop Dogg đã được đặt đúng chỗ.