Vì sao rapper Snoop Dogg thu hút và xuất hiện ở khắp mọi nơi tại Olympic 2024?

"Tôi cảm thấy mình giống như Muhammad Ali (huyền thoại quyền anh người Mỹ). Tôi phát hiện ra rằng, khi bạn cầm ngọn đuốc, bạn là sứ giả của hòa bình", Snoop Dogg bày tỏ, sau khi ông là một trong những người tham gia cuộc rước đuốc trước lễ khai mạc Olympic 2024 ngày 26.7 vừa qua.

Không chỉ tham gia sự kiện nổi bật này, rapper 52 tuổi rất nổi tiếng người Mỹ còn làm bình luận viên cho kênh NBC và là ủng hộ viên nhiệt thành cho các VĐV không chỉ của Mỹ, mà còn của các nước khác đang thi đấu ở Olympic.

Snoop Dogg tham gia rước đuốc trước lễ khai mạc Olympic AFP

Sau đó, ông trở thành điểm thu hút cực lớn không thua kém các VĐV tên tuổi, khi đến xem và ủng hộ các môn thi AFP

"Lý do Snoop Dogg xuất hiện ở Olympic gây nhiều thắc mắc cho người xem. Câu hỏi này mới đây đã được trả lời với lý do rất đơn giản: nam ca sĩ nhạc rap đang thực hiện sứ mệnh công việc của mình trong tư cách là phóng viên đặc biệt của kênh NBC tại Thế vận hội.

Ông đóng góp kinh nghiệm và sự hiểu biết về thể thao của mình khi tham gia bình luận các cuộc thi. Ngoài ra, Snoop Dogg cũng dành thời gian động viên và ủng hộ các VĐV đại diện cho nước Mỹ, trò chuyện với gia đình của họ trong chương trình có tên gọi "Primetime in Paris" rất thu hút người xem trên NBC", tờ Diario AS (Tây Ban Nha) cho biết.

Một trong số những bình luận dí dỏm đáng nhớ và thú vị nhất của Snoop Dogg tại Olympic 2024, đó là khi ông bình luận trong một trận đấu ở môn cầu lông. Với khiếu hài hước đặc trưng của mình, Snoop Dogg đã dẫn dắt các diễn biến trận đấu rất kịch tính trở thành một bài hát nhạc rap vô cùng thú vị, khiến người xem thực sự kinh ngạc.

"Cho tôi cái đó đi. Không, tôi cần cái đó. Không, ở đây. Không, ở kia. Còn ở kia thì sao… Không, cứ ngồi xuống đi đã. Đợi một chút nhé, dừng lại…. Tránh đường! Di chuyển! Ôi tôi đã nói với bạn rồi, chúng ta cần cái đó mà", Snoop Dogg bình luận như đọc rap trước màn đấu đôi công đầy hấp dẫn giữa các tay vợt cầu lông.

Đoạn clip bình luận này của Snoop Dogg sau đó trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, thu hút lượng người xem cực lớn và nhiều bình luận dí dỏm.

Biểu cảm của Snoop Dogg khi chứng kiến các nữ VĐV môn thể dục dụng cụ thi đấu CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ tham gia bình luận, Snoop Dogg theo dõi nhiều cuộc thi tài nổi bật ở Olympic, như đến xem nữ VĐV Simone Biles (Mỹ) và đồng đội đoạt 2 HCV nội dung đồng đội và toàn năng ở môn thể dục dụng cụ. Tại đây, những biểu cảm kinh ngạc của Snoop Dogg trước tài nghệ của các nữ VĐV tranh tài, đã trở thành cơn sốt trên mạng xã hội.

Hay sự kiện Snoop Dogg đến đường đua xanh ủng hộ nam kình ngư Caleb Dressel và đồng đội ở cuộc đua nội dung tiếp sức 4x100 m tự do. Snoop Dogg gây chú ý khi ủng hộ như một CĐV đích thực, không phải là một người nổi tiếng, hay vốn là một rapper lừng danh. "Làm được rồi, cưng ơi! Cố lên", Snoop Dogg ủng hộ Caleb Dressel khi ngồi cạnh gia đình VĐV này trên khán đài.

"Như thể là liều lượng hài hước chưa đủ, Snoop Dogg còn quyết định bơi cùng nhà vô địch Olympic với 23 lần đoạt HCV là Michael Phelps, cũng là đồng nghiệp của ông trên kênh NBC. Snoop Dogg còn gây chú ý khi tranh tài ở môn điền kinh với VĐV Wallace Spearmon, nhà vô địch cự ly 200 m ở NCAA (giải vô địch đại học ở Mỹ)", tờ AS chia sẻ.

Săn lùng huy hiệu của Snoop Dogg

"Quên đi huy hiệu của các đoàn thể thao, huy hiệu của Snoop Dogg mới là món đồ đang được săn lùng dữ dội nhất tại Olympic năm nay", tờ AS tiết lộ. "Ở các kỳ Thế vận hội, việc trao đổi và sưu tập huy hiệu các đoàn thể thao là một sự kiện đặc trưng. Các VĐV, người hâm mộ luôn sưu tập các bộ huy hiệu để làm kỷ niệm. Nhưng năm nay, có một huy hiệu đang cực kỳ "nóng sốt", đó chiếc huy hiệu của Snoop Dogg chỉ dành tặng cho các VĐV Mỹ. Nhiều người khác phải thắc mắc: "Làm sao tôi có được huy hiệu của Snoop Dogg?", tờ AS bày tỏ.

Coco Gauff khoe đã sở hữu huy hiệu của Snoop Dogg khiến nhiều người muốn có CHỤP MÀN HÌNH

Theo tay vợt Coco Gauff (Mỹ), cô là một trong số ít VĐV có được huy hiệu của Snoop Dogg: "Đây là chiếc huy hiệu tuyệt nhất mà tôi từng nhận được. Sẽ rất khó kiếm được nó".

Được biết, huy hiệu của Snoop Dogg không được IOC (Ủy ban Olympic quốc tế) cấp phép, do nó chỉ là món quà lưu niệm của một cá nhân. Vì vậy, để mua là không thể, vì nó không phải là loại hàng hóa chính thức. Trừ khi bạn gặp được Snoop Dogg một cách tình cờ ở các nhà thi đấu. Vận may vẫn còn, vì Olympic còn lâu mới kết thúc (đến ngày 11.8), theo tờ AS.