Disney 'nhá hàng' bom tấn Avatar 3

Tại sự kiện giải trí thường niên D23 của Disney năm nay (diễn ra ở Mỹ từ ngày 9 - 11.8), "ông lớn" này tung ra hàng loạt thông tin, trailer của những dự án phim người đóng (live action), phim hoạt hình. Các phim này do hãng sản xuất hoặc các công ty con sản xuất/phân phối.



Hình ảnh đầu tiên của dự án về tộc người mới trên Pandora Ảnh: X

Các công ty con Pixar, Marvel, Lucasfilm và 20th Century Studios (Disney lần lượt mua vào các năm 2006, 2009, 2012 và 2017) mang đến D23 nhiều thông tin khiến người hâm mộ bất ngờ. Dự án siêu anh hùng The Fantastic Four: First Steps (Matt Shakman chỉ đạo, phim dự kiến ra rạp ngày 25.7.2025) hiện vẫn đang ghi hình, thế nhưng nhạc phim của dự án này, do nhà soạn nhạc Michael Giacchino sáng tác đã được tung ra. Bom tấn Avatar 3 của đạo diễn James Cameron có tên chính thức là Avatar: Fire and Ash (dự kiến ra rạp ngày 19.12.2025), vừa "nhá hàng" hình ảnh đầu tiên của dự án về tộc người mới trên Pandora.

Bom tấn Snow White (Bạch Tuyết), do Marc Webb chỉ đạo, với kinh phí sản xuất 209 triệu USD, tung teaser hé lộ tạo hình hoàng hậu ác độc của minh tinh Gal Gadot và vai Bạch Tuyết của Rachel Zegler. Phim dự kiến ra rạp ngày 25.3.2025. Lucasfilm thì đăng tải trailer đầu tiên của loạt phim truyền hình trực tuyến Star Wars: Skeleton Crew, có tài tử Jude Law đóng, dự kiến chiếu trên Disney+ ngày 3.12.2024. Ở mảng hoạt hình, Pixar cho biết đang sản xuất The Incredibles 3.