Phim có Doãn Quốc Đam thu 60 tỉ, áp đảo phòng vé Việt

Tuần qua, doanh thu của phòng vé Việt có bước tiến so với trước nhờ sự đổ bộ của phim điện ảnh Truy tìm Long Diên Hương. Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, tác phẩm có sự góp mặt của Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam vừa ra rạp đã dẫn đầu doanh thu phòng vé. Riêng trong 3 ngày cuối tuần, phim thu về hơn 44,4 tỉ đồng, tương đương với khoảng 480.000 vé bán ra.

Sức hút của 'Truy tìm Long Diên Hương'

Doãn Quốc Đam gây chú ý khi góp mặt trong Truy tìm Long Diên Hương Ảnh: NSX

Tính đến thời điểm hiện tại, Truy tìm Long Diên Hương đã thu về hơn 60 tỉ đồng. Chỉ riêng trong ngày 17.11, tác phẩm này đã đạt 5,7 tỉ đồng về mặt doanh thu, tương đương hơn 82.000 vé bán ra. Con số này không chỉ giúp phim dẫn đầu tại phòng vé Việt mà bỏ xa các đối thủ còn lại, áp đảo suất chiếu so với các dự án khác.

Theo đại diện Box Office Vietnam, Truy tìm Long Diên Hương được xem là điểm sáng của phòng vé Việt trong tuần qua. Tác phẩm này thu hơn 53 tỉ trong tuần đầu công chiếu, bao gồm các suất chiếu sớm. Với đà tăng trưởng như hiện tại, phim có nhiều cơ hội bứt phá trong tuần tới. Trong khi đó, nhiều người dự đoán với phong độ ổn định này, việc phim có sự tham gia của Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam cán mốc 100 tỉ đồng là điều sớm xảy ra.

Truy tìm Long Diên Hương là bộ phim thể loại hài - hành động kể về hành trình tìm lại báu vật thiêng của anh em Tâm (Quang Tuấn thủ vai) và Tuấn (Ma Ran Đô), với sự đồng hành của Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài). Tác phẩm này mang đậm hơi thở miền biển, nơi con người vẫn gìn giữ niềm tin vào điều thiêng liêng giữa sóng gió của cuộc đời.

Dàn diễn viên tích cực giao lưu, quảng bá phim Ảnh: NSX

Trước đó, khi bàn về doanh thu của phim, Nguyên Thảo cho biết khi tham gia một dự án nào đó, cô đều mong muốn tác phẩm được khán giả đón nhận. Với Truy tìm Long Diên Hương, nữ diễn viên đã đặt nhiều kỳ vọng từ khi đọc kịch bản. “Vì tôi và ê kíp đã cố gắng hết sức cho dự án này. Những gì tâm huyết nhất có thể chúng tôi đều dành cho phim nên với những suất chiếu đầu tiên nhận được phản hồi tích cực của khán giả, tôi hy vọng sẽ có được sự đón nhận nhiều hơn”, cô chia sẻ.

Ngoài ngôi vị đầu bảng, các bộ phim khác đều đạt doanh thu thấp ở mức duy trì. Quái thú vô hình về nhì với hơn 2,8 tỉ đồng, còn đứng thứ 3 là Núi tế vong với hơn 2 tỉ đồng doanh thu cuối tuần. Đại diện Box Office Vietnam đánh giá: “Loạt phim Việt đang có doanh thu ảm đạm sau cơn sốt của Mưa đỏ và Tử chiến trên không. Cục vàng của ngoại hay Truy tìm Long Diên Hương là 2 tác phẩm tiếp theo được kỳ vọng chạm đến cột mốc trăm tỉ”.

Tuần tới sẽ có hai phim Việt mới ra mắt gồm Bẫy tiền và Cưới vợ cho cha, được kỳ vọng mang đến nhiều điều mới mẻ cho phòng vé Việt.