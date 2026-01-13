Người đẹp soán ngôi Scarlett Johansson, trở thành diễn viên có doanh thu cao nhất lịch sử

Kỷ lục doanh thu phòng vé mà Scarlett Johansson từng nắm giữ đã bị vượt qua một cách thuyết phục. Theo Box Office Mojo, Avatar: Fire and Ash đạt doanh thu toàn cầu 1,23 tỉ USD tính đến ngày 12.1. Thành tích này giúp tổng doanh thu các bộ phim có sự tham gia của Zoe Saldaña cán mốc 16,8 tỉ USD, theo thống kê của trang Screen Rant.

Zoe Saldaña là 'nam châm' phòng vé, gắn liền với các thương hiệu điện ảnh lớn

Những tác phẩm góp phần tạo nên con số ấn tượng này gồm các loạt phim ăn khách như Avatar, Star Trek, Avengers: Endgame và Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. Trước đó, Scarlett Johansson giữ vị trí số một với tổng doanh thu 16,4 tỉ USD. Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về những gương mặt quen thuộc của "vũ trụ điện ảnh Marvel" như Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. và Chris Pratt.

Thành công mới nhất từ loạt phim Avatar giúp Zoe Saldaña vượt mặt Scarlett Johansson để trở thành diễn viên có doanh thu cao nhất mọi thời đại Ảnh: X zoesaldana

Dù Avatar: Fire and Ash được đề cử hạng mục Thành tựu Điện ảnh và Phòng vé tại Quả cầu vàng 2026, song bộ phim sau cùng đã để vuột giải thưởng vào tay Sinners của Michael B. Jordan và đạo diễn Ryan Coogler trong lễ trao giải diễn ra ngày 11.1. Tuy vậy, Zoe Saldaña từng ghi dấu ấn tại Quả cầu vàng năm 2025 khi giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong Emilia Pérez.

Zoe Saldaña là gương mặt quen thuộc trong hàng loạt "bom tấn" có doanh thu tỉ USD của Hollywood Ảnh: nypost

Trên sân khấu nhận giải năm 2025, nữ diễn viên bày tỏ sự trân trọng đối với các bạn diễn Selena Gomez, Karla Sofía Gascón và đạo diễn Jacques Audiard, đồng thời dành lời khen cho các đề cử còn lại. Cô cho biết đây là lần đầu tiên mình nhận giải và cảm thấy may mắn khi được chia sẻ khoảnh khắc này cùng những đồng nghiệp tài năng.

Minh tinh sinh năm 1978 sở hữu bộ sưu tập giải thưởng điện ảnh danh giá như Oscar, Quả cầu vàng, SAG Awards, BAFTA Ảnh: Instagram zoesaldana

Zoe Saldaña, ngôi sao của loạt Guardians of the Galaxy, hiện là mẹ của 3 người con cùng chồng là nghệ sĩ Marco Perego. Cô cũng gửi lời tri ân trực tiếp tới các ứng viên khác trong hạng mục của mình trong lễ trao giải Quả cầu vàng 2025, trong đó có Ariana Grande và Margaret Qualley, khẳng định tinh thần đoàn kết và sự tôn vinh lẫn nhau là điều cô cảm nhận rõ rệt trong mùa giải thưởng.

Lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay tiếp tục ghi nhận nhiều dấu ấn đáng chú ý của điện ảnh thế giới, phản ánh sự cạnh tranh sôi động cũng như những cột mốc mới về doanh thu và thành tựu nghệ thuật.