Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Người đẹp soán ngôi Scarlett Johansson, trở thành diễn viên có doanh thu cao nhất lịch sử

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
13/01/2026 14:25 GMT+7

Zoe Saldaña đã chính thức soán ngôi Scarlett Johansson để trở thành diễn viên có tổng doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại, nhờ thành công của phần phim mới nhất trong loạt phim 'Avatar' do đạo diễn James Cameron thực hiện.

Kỷ lục doanh thu phòng vé mà Scarlett Johansson từng nắm giữ đã bị vượt qua một cách thuyết phục. Theo Box Office Mojo, Avatar: Fire and Ash đạt doanh thu toàn cầu 1,23 tỉ USD tính đến ngày 12.1. Thành tích này giúp tổng doanh thu các bộ phim có sự tham gia của Zoe Saldaña cán mốc 16,8 tỉ USD, theo thống kê của trang Screen Rant.

Zoe Saldaña là 'nam châm' phòng vé, gắn liền với các thương hiệu điện ảnh lớn

Những tác phẩm góp phần tạo nên con số ấn tượng này gồm các loạt phim ăn khách như Avatar, Star Trek, Avengers: EndgamePirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. Trước đó, Scarlett Johansson giữ vị trí số một với tổng doanh thu 16,4 tỉ USD. Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về những gương mặt quen thuộc của "vũ trụ điện ảnh Marvel" như Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. và Chris Pratt.

Người đẹp soán ngôi Scarlett Johansson trở thành ngôi sao có doanh thu cao nhất lịch sử - Ảnh 1.

Thành công mới nhất từ loạt phim Avatar giúp Zoe Saldaña vượt mặt Scarlett Johansson để trở thành diễn viên có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Ảnh: X zoesaldana

Avatar: Fire and Ash được đề cử hạng mục Thành tựu Điện ảnh và Phòng vé tại Quả cầu vàng 2026, song bộ phim sau cùng đã để vuột giải thưởng vào tay Sinners của Michael B. Jordan và đạo diễn Ryan Coogler trong lễ trao giải diễn ra ngày 11.1. Tuy vậy, Zoe Saldaña từng ghi dấu ấn tại Quả cầu vàng năm 2025 khi giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong Emilia Pérez.

Người đẹp soán ngôi Scarlett Johansson trở thành ngôi sao có doanh thu cao nhất lịch sử - Ảnh 2.

Zoe Saldaña là gương mặt quen thuộc trong hàng loạt "bom tấn" có doanh thu tỉ USD của Hollywood

Ảnh: nypost

Trên sân khấu nhận giải năm 2025, nữ diễn viên bày tỏ sự trân trọng đối với các bạn diễn Selena Gomez, Karla Sofía Gascón và đạo diễn Jacques Audiard, đồng thời dành lời khen cho các đề cử còn lại. Cô cho biết đây là lần đầu tiên mình nhận giải và cảm thấy may mắn khi được chia sẻ khoảnh khắc này cùng những đồng nghiệp tài năng.

Người đẹp soán ngôi Scarlett Johansson trở thành ngôi sao có doanh thu cao nhất lịch sử - Ảnh 3.

Minh tinh sinh năm 1978 sở hữu bộ sưu tập giải thưởng điện ảnh danh giá như Oscar, Quả cầu vàng, SAG Awards, BAFTA

Ảnh: Instagram zoesaldana

Zoe Saldaña, ngôi sao của loạt Guardians of the Galaxy, hiện là mẹ của 3 người con cùng chồng là nghệ sĩ Marco Perego. Cô cũng gửi lời tri ân trực tiếp tới các ứng viên khác trong hạng mục của mình trong lễ trao giải Quả cầu vàng 2025, trong đó có Ariana Grande và Margaret Qualley, khẳng định tinh thần đoàn kết và sự tôn vinh lẫn nhau là điều cô cảm nhận rõ rệt trong mùa giải thưởng.

Lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay tiếp tục ghi nhận nhiều dấu ấn đáng chú ý của điện ảnh thế giới, phản ánh sự cạnh tranh sôi động cũng như những cột mốc mới về doanh thu và thành tựu nghệ thuật.

Tin liên quan

Scarlett Johansson thuê du thuyền cho dàn diễn viên 'Jurassic World Rebirth' nghỉ ngơi

Scarlett Johansson thuê du thuyền cho dàn diễn viên 'Jurassic World Rebirth' nghỉ ngơi

Scarlett Johansson đã thuê một chiếc du thuyền cho dàn diễn viên bom tấn 'Jurassic World Rebirth' nghỉ dưỡng trong quá trình quay phim đầy thử thách.

Chồng Scarlett Johansson phản ứng ra sao khi vợ hôn bạn diễn ngoài đời?

Khám phá thêm chủ đề

Scarlett Johansson Selena Gomez Zoe Saldaña
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận