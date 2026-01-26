Sau khi cùng U.23 Việt Nam khép lại VCK U.23 châu Á 2026 với tấm HCĐ, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần và nỗ lực của các học trò. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, toàn đội đã trải qua lịch trình thi đấu khắc nghiệt, nhưng vẫn kiên trì chiến đấu đến phút cuối để giành thành quả xứng đáng.

HLV Kim Sang-sik cho biết, sau SEA Games, các cầu thủ U.23 Việt Nam chỉ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào giai đoạn tập huấn tại Qatar. Ban huấn luyện tập trung xây dựng giáo án thể lực và chiến thuật phù hợp, giúp các cầu thủ từng bước đáp ứng yêu cầu chuyên môn. “Tôi may mắn vì các cầu thủ đã làm tốt những gì ban huấn luyện đề ra và luôn nỗ lực hết mình”, ông chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik: ‘Tôi tự tin sẽ giúp U.23 Việt Nam hay hơn nữa, mục tiêu là World Cup’

Đánh giá về các đối thủ tại vòng bảng, HLV Kim Sang-sik cho rằng U.23 Ả Rập Xê Út là thử thách khó khăn nhất với ưu thế sân nhà, thể lực và kỹ thuật. Trong khi đó, các trận gặp U.23 Jordan hay U.23 Kyrgyzstan lại mang tính chất buộc phải thắng, tạo ra áp lực tâm lý khác cho các cầu thủ.

Nói về thất bại ở bán kết trước U.23 Trung Quốc, HLV Kim Sang-sik thừa nhận ông rất buồn và tiếc nuối, bởi toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng mất nhịp khi một số trụ cột rời sân. Dù vậy, ông cho rằng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần chiến đấu đáng trân trọng trong suốt giải đấu.

HLV Kim Sang-sik trả lời báo chí vào sáng 26.1 ảnh: ĐÌNH HUY

Ở trận tranh HCĐ gặp U.23 Hàn Quốc, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải gạt sang một bên cảm xúc cá nhân để tập trung cho công việc chuyên môn. Ông cũng mạnh dạn trao cơ hội cho những cầu thủ ít được ra sân như Văn Hà hay Đức Anh, và hài lòng khi họ đáp lại niềm tin bằng sự nỗ lực đến cạn sức.

HLV Kim Sang-sik tin U.23 Việt Nam sẽ tiến xa hơn

Nhìn lại hành trình tại U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh yếu tố then chốt làm nên thành công là tinh thần tập thể và kỷ luật chiến thuật. Dù không sở hữu thể hình vượt trội, U.23 Việt Nam vẫn có thể khắc chế các đối thủ mạnh nhờ khả năng tổ chức, bọc lót và thi đấu lăn xả.

HLV Kim Sang-sik nhận hoa chúc mừng từ Báo Thanh Niên ẢNH: ĐÌNH HUY

Hướng tới tương lai, HLV Kim Sang-sik cho biết ông cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch dài hạn cho lứa cầu thủ này, với mục tiêu giúp họ từng bước vươn lên đội tuyển Việt Nam và hướng tới những cột mốc lớn hơn. “U.23 Việt Nam đã chứng minh họ có thể chơi sòng phẳng ở châu Á. Tôi tin sự tự tin và trải nghiệm này sẽ giúp các cầu thủ tiến xa hơn, với đích đến là World Cup”, ông khẳng định.