Ngay từ đầu trận chung kết U.23 châu Á 2026 vào tối 25.1, U.23 Nhật Bản đã nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội so với U.23 Trung Quốc. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc liên tục tổ chức tấn công, gây sức ép lớn lên khung thành của thủ môn Li Hao, trong khi U.23 Trung Quốc chủ động lùi sâu, trông chờ vào các tình huống phản công.

Sự khác biệt sớm được tạo ra khi Ozeki mở tỷ số cho U.23 Nhật Bản sau một pha dứt điểm có phần may mắn nhưng hoàn toàn phản ánh thế trận lấn lướt. Không lâu sau, Ogura tiếp tục ghi dấu ấn bằng cú sút xa đầy quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 20.

U.23 Nhật Bản thắng đậm U.23 Trung Quốc, lần thứ 3 vô địch U.23 châu Á

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. U.23 Nhật Bản vẫn duy trì sức ép lớn, triển khai bóng mạch lạc và liên tục tạo ra cơ hội. Từ một tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm, Sato dễ dàng thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 59. Những nỗ lực vùng lên của U.23 Trung Quốc là không đủ để tạo khác biệt, thậm chí một bàn thắng của họ cũng không được công nhận do lỗi việt vị.

Trong thế trận hoàn toàn áp đảo, phút 76, Ogura khép lại màn trình diễn ấn tượng của mình bằng cú sút xa hiểm hóc, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 4-0 cho U.23 Nhật Bản. Ở những phút cuối, đội bóng áo xanh vẫn duy trì cường độ pressing cao, cho thấy sự kỷ luật và khát khao chiến thắng đến tận thời điểm cuối cùng.

Trận chung kết không hấp dẫn như mong đợi vì U.23 Nhật Bản quá vượt trội ẢNH: AFC

Chiến thắng đậm đà trước U.23 Trung Quốc giúp U.23 Nhật Bản lần thứ 3 đăng quang tại đấu trường U.23 châu Á. Đây là cái kết xứng đáng cho hành trình thuyết phục của “Samurai xanh”, đội bóng đã thể hiện đẳng cấp vượt trội và bản lĩnh của một nhà vô địch xuyên suốt giải đấu.