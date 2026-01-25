Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đình Bắc là vua phá lưới U.23 châu Á 2026, Nhật Bản thâu tóm các danh hiệu cá nhân
Đình Bắc là vua phá lưới U.23 châu Á 2026, Nhật Bản thâu tóm các danh hiệu cá nhân

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
25/01/2026 00:44 GMT+7

Nguyễn Đình Bắc khép lại VCK U.23 châu Á 2026 bằng danh hiệu vua phá lưới, trong khi U.23 Nhật Bản thể hiện sự vượt trội tuyệt đối khi thâu tóm toàn bộ các giải thưởng cá nhân quan trọng của giải đấu.

Đình Bắc là "Vua phá lưới" U.23 châu Á 2026

VCK U.23 châu Á 2026 khép lại với dấu ấn đậm nét của Nguyễn Đình Bắc khi tiền đạo của đội tuyển U.23 Việt Nam giành danh hiệu vua phá lưới giải đấu. Theo công bố của AFC ngay sau trận chung kết giữa U.23 Nhật Bản và U.23 Hàn Quốc, Đình Bắc ghi tổng cộng 4 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo, góp công lớn giúp U.23 Việt Nam giành HCĐ sau chiến thắng ở loạt sút luân lưu trước U.23 Hàn Quốc.

Đình Bắc là vua phá lưới U.23 châu Á 2026, Nhật Bản thâu tóm các danh hiệu cá nhân

Điểm đặc biệt trong hành trình của Đình Bắc là việc anh chỉ đá chính 2 trong tổng số 6 trận của U.23 Việt Nam tại giải, khi ban huấn luyện phải kiểm soát thời lượng thi đấu do vấn đề chấn thương. Dù vậy, tiền đạo sinh năm 2004 vẫn liên tục tạo ra khác biệt bằng những bàn thắng và tình huống quyết định. Có 3 cầu thủ khác cùng ghi 4 bàn thắng như Đình Bắc nhưng theo lý giải của AFC, cầu thủ có số phút thi đấu ít nhất sẽ là người giành giải này.

Đình Bắc là vua phá lưới U.23 châu Á 2026, Nhật Bản thâu tóm các danh hiệu cá nhân - Ảnh 1.

Xem lại cú sút phạt thành bàn đẹp mắt của Đình Bắc vào lưới U.23 Hàn Quốc

Đình Bắc mở màn giải đấu bằng bàn thắng trong chiến thắng 2-0 trước U.23 Jordan, sau đó ghi bàn duy nhất giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út 1-0 để đứng đầu bảng A. Ở tứ kết, anh vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn trong chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ trước U.23 UAE. Tại trận tranh hạng ba, Đình Bắc tiếp tục để lại dấu ấn với cú sút phạt hàng rào đẳng cấp vào lưới U.23 Hàn Quốc, khép lại giải đấu bằng danh hiệu vua phá lưới.

U.23 Nhật Bản giành 2 danh hiệu cá nhân

Trong khi đó, các danh hiệu cá nhân còn lại của VCK U.23 châu Á 2026 đều thuộc về U.23 Nhật Bản, đội bóng vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch sau chiến thắng 4-0 trước U.23 Trung Quốc ở trận chung kết.

Đình Bắc là vua phá lưới U.23 châu Á 2026, Nhật Bản thâu tóm các danh hiệu cá nhân - Ảnh 2.

Sato (số 10) là cầu thủ xuất sắc nhất giải)

ẢNH: AFC

Tiền vệ Ryunosuke Sato được trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” (MVP). Cầu thủ thuộc biên chế FC Tokyo thi đấu đủ 6 trận, ghi 4 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo, trong đó có cú đúp ở trận chung kết. Sato đóng vai trò trung tâm trong lối chơi của U.23 Nhật Bản, góp công lớn vào hành trình đưa “Samurai xanh” trở thành đội đầu tiên vô địch U.23 châu Á 3 lần.

Đình Bắc là vua phá lưới U.23 châu Á 2026, Nhật Bản thâu tóm các danh hiệu cá nhân - Ảnh 3.

Thủ môn Rui Araki của U.23 Nhật Bản nhận danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất"

ẢNH: AFC

Danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc về Rui Araki. Thủ thành 19 tuổi của Nhật Bản giữ sạch lưới 3 trận, đặc biệt tỏa sáng ở các vòng knock-out với những pha cản phá quan trọng, trong đó có 2 cú sút luân lưu trước U.23 Jordan ở tứ kết. Phong độ ổn định và sự điềm tĩnh của Araki là chốt chặn đáng tin cậy giúp U.23 Nhật Bản duy trì sự chắc chắn trên hành trình đăng quang.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Khám phá thêm chủ đề

Đình Bắc vua phá lười U.23 châu Á 2026 Nhật Bản U.23 Việt Nam
