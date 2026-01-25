Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
AFC trao cúp Vua phá lưới U.23 châu Á 2026 cho Đình Bắc qua Chủ tịch VFF
Video Thể thao

AFC trao cúp Vua phá lưới U.23 châu Á 2026 cho Đình Bắc qua Chủ tịch VFF

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
25/01/2026 18:59 GMT+7

Sau khi VCK U.23 châu Á 2026 khép lại, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã trực tiếp trao chiếc cúp Vua phá lưới cho Nguyễn Đình Bắc thông qua Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn.

Ngay sau trận tranh HCĐ với U.23 Hàn Quốc vào tối 24.1, U.23 Việt Nam đã lập tức lên đường về nước. Do lịch trình gấp rút, toàn đội chỉ kịp nhận HCĐ, trong khi các danh hiệu cá nhân phải chờ AFC tổng hợp và công bố sau trận chung kết. Sau khi kết quả chính thức được xác nhận, danh hiệu Vua phá lưới đã thuộc về Nguyễn Đình Bắc.

Sáng 25.1, AFC đã trao chiếc cúp Vua phá lưới cho Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, người vẫn ở lại Ả Rập Xê Út để chủ trì cuộc họp của Ủy ban Thi đấu AFC. Ông Trần Quốc Tuấn hiện đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: Ủy viên Ủy ban Thi đấu FIFA cấp đội tuyển quốc gia nhiệm kỳ 2025-2029, Ủy viên Thường vụ AFC và Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC. Theo kế hoạch, chiếc cúp sẽ được ông mang về Việt Nam và trao tận tay Đình Bắc trong những ngày tới.

AFC trao cúp Vua phá lưới U.23 châu Á 2026 cho Đình Bắc qua Chủ tịch VFF

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết ông đã trực tiếp báo tin vui cho Đình Bắc, đồng thời bày tỏ niềm tự hào về những gì tiền đạo trẻ này thể hiện. Ông dặn dò cầu thủ quê Nghệ An tiếp tục giữ sự chuyên nghiệp, nỗ lực rèn luyện và không quên gửi lời thăm hỏi tới gia đình Đình Bắc. Trên trang cá nhân, Đình Bắc cũng đăng tải hình ảnh và lời cảm ơn Chủ tịch VFF vì đã thay mặt anh nhận cúp từ AFC.

Theo điều lệ thi đấu của AFC, trong trường hợp nhiều cầu thủ có cùng số bàn thắng, danh hiệu Vua phá lưới được xét lần lượt theo số kiến tạo và tổng số phút thi đấu. Kết thúc giải, có bốn cầu thủ cùng ghi 4 bàn thắng gồm Nguyễn Đình Bắc (U.23 Việt Nam), Ryunosuke Sato (U.23 Nhật Bản), Ali Al Azaizeh (U.23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U.23 Li Băng). Trong số này, chỉ Đình Bắc và Sato có 2 pha kiến tạo. Ở tiêu chí tiếp theo, Đình Bắc chiếm ưu thế khi chỉ thi đấu 409 phút, ít hơn Sato (451 phút), qua đó chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới.

U.23 Nhật Bản thắng đậm U.23 Trung Quốc, lần thứ 3 vô địch U.23 châu Á

U.23 Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội khi áp đảo toàn diện U.23 Trung Quốc, giành chiến thắng đậm 4-0 trong trận chung kết VCK U.23 châu Á 2026 để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

