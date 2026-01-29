Hai trọng tài Malaysia điều hành CLB CAHN đại chiến Ninh Bình, chỉ tiếc HLV Polking bị cấm chỉ đạo

Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali, sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc tại V-League trong nhiều mùa giải gần đây. Ông thường xuyên được mời bắt chính các trận đấu có tính cạnh tranh cao, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch hoặc suất trụ hạng.

Ở mùa giải 2023-2024, trọng tài Bin Ali từng điều hành trận Quảng Nam thắng SLNA 4-2 tại vòng 24. Sang mùa 2024-2025, ông bắt chính trận SHB Đà Nẵng gặp SLNA trên sân Tam Kỳ ở vòng 26. Ngoài ra, ông cũng từng làm trọng tài VAR ở trận Hà Nội FC đối đầu Thép Xanh Nam Định tại vòng 21.

Trọng tài Bin Ali ẢNH: VFF

Đồng hành cùng ông Bin Ali trong trận đấu sắp tới là trọng tài Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail, sinh năm 1995. Vị trọng tài người Malaysia này cũng không xa lạ với V-League khi từng cầm còi trận CLB Bình Định gặp Hà Nội tại vòng 26, cũng như trận CLB Hà Nội gặp Nam Định ở vòng 21 tại mùa giải 2024-2025.

Trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Ninh Bình là một trong những trận đấu được mong chờ nhất tại vòng 12 V-League. Hai đội bóng đều đang có thành tích bất bại kể từ đầu giải: CAHN (26 điểm, 8 thắng, 2 hòa, 0 thua) – Ninh Bình (27 điểm, 8 thắng, 3 hòa, 0 thua). Với việc đang thi đấu ít hơn 1 trận, CAHN dù tạm xếp thứ 2 (kém 1 điểm), nhưng lại hoàn toàn có thể vượt lên sau đó nếu không thua ở trận này trước đội bóng tân binh nhưng đang gây ấn tượng mạnh với chuỗi trận bất bại dài kỷ lục từ giải hạng nhất 2024-2025 tới nay. Hai đội bóng cùng sở hữu những ngôi sao hàng đầu trải đều 3 tuyến, sự ổn định trong lối chơi, thêm vào đó sự dẫn dắt của 2 nhà cầm quân nước ngoài sáng giá (Polking và Albadalejo). Một trận đấu ngang ngửa với kết quả rất khó đoán định.

Ngoài ra, trận đấu này còn có chi tiết đáng chú ý là HLV Polking của CLB CAHN không được trực tiếp làm nhiệm vụ ở khu kỹ thuật do nhận đủ 3 thẻ vàng. Nhà cầm quân người Brazil phải xem trận đấu trên khán đài và chỉ đạo từ xa.