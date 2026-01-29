Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hai trọng tài Malaysia điều hành CLB CAHN đại chiến Ninh Bình, chỉ tiếc HLV Polking bị cấm chỉ đạo

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
29/01/2026 15:13 GMT+7

Hai trọng tài FIFA người Malaysia gồm Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail và Razlan Joffri Bin Ali được mời làm nhiệm vụ tại trận đấu tâm điểm vòng 12 V-League 2025-2026 giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và đội Ninh Bình. Trận đấu này diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 1.2.

Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali, sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc tại V-League trong nhiều mùa giải gần đây. Ông thường xuyên được mời bắt chính các trận đấu có tính cạnh tranh cao, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch hoặc suất trụ hạng.

Ở mùa giải 2023-2024, trọng tài Bin Ali từng điều hành trận Quảng Nam thắng SLNA 4-2 tại vòng 24. Sang mùa 2024-2025, ông bắt chính trận SHB Đà Nẵng gặp SLNA trên sân Tam Kỳ ở vòng 26. Ngoài ra, ông cũng từng làm trọng tài VAR ở trận Hà Nội FC đối đầu Thép Xanh Nam Định tại vòng 21.

Hai trọng tài Malaysia điều hành CLB CAHN đại chiến Ninh Bình, chỉ tiếc HLV Polking bị cấm chỉ đạo- Ảnh 1.

Trọng tài Bin Ali

ẢNH: VFF

Đồng hành cùng ông Bin Ali trong trận đấu sắp tới là trọng tài Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail, sinh năm 1995. Vị trọng tài người Malaysia này cũng không xa lạ với V-League khi từng cầm còi trận CLB Bình Định gặp Hà Nội tại vòng 26, cũng như trận CLB Hà Nội gặp Nam Định ở vòng 21 tại mùa giải 2024-2025.

Trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Ninh Bình là một trong những trận đấu được mong chờ nhất tại vòng 12 V-League. Hai đội bóng đều đang có thành tích bất bại kể từ đầu giải: CAHN (26 điểm, 8 thắng, 2 hòa, 0 thua) – Ninh Bình (27 điểm, 8 thắng, 3 hòa, 0 thua). Với việc đang thi đấu ít hơn 1 trận, CAHN dù tạm xếp thứ 2 (kém 1 điểm), nhưng lại hoàn toàn có thể vượt lên sau đó nếu không thua ở trận này trước đội bóng tân binh nhưng đang gây ấn tượng mạnh với chuỗi trận bất bại dài kỷ lục từ giải hạng nhất 2024-2025 tới nay. Hai đội bóng cùng sở hữu những ngôi sao hàng đầu trải đều 3 tuyến, sự ổn định trong lối chơi, thêm vào đó sự dẫn dắt của 2 nhà cầm quân nước ngoài sáng giá (Polking và Albadalejo). Một trận đấu ngang ngửa với kết quả rất khó đoán định.

Ngoài ra, trận đấu này còn có chi tiết đáng chú ý là HLV Polking của CLB CAHN không được trực tiếp làm nhiệm vụ ở khu kỹ thuật do nhận đủ 3 thẻ vàng. Nhà cầm quân người Brazil phải xem trận đấu trên khán đài và chỉ đạo từ xa. 

Tin liên quan

Chuyện chưa kể về đội bóng trường làng của Vua phá lưới Đình Bắc: Từng thua vì bị ‘tố’... không có giày

Chuyện chưa kể về đội bóng trường làng của Vua phá lưới Đình Bắc: Từng thua vì bị ‘tố’... không có giày

Chiều 28.1.2026 tại Hưng Yên Bắc (Nghệ An), cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đã tri ân bà con làng xóm - nơi sinh ra và cưu mang anh, một cầu thủ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam.

Nửa đội U.23 Việt Nam đua trụ hạng V-League: HLV Kim Sang-sik nên... vui, tại sao?

Việt Nam 2-0 Li Băng, VCK futsal châu Á 2026: Chiến thắng thứ 2

Khám phá thêm chủ đề

trọng tài V-League CLB CAHN CLB Ninh Bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận