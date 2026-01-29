Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nửa đội U.23 Việt Nam đua trụ hạng V-League: HLV Kim Sang-sik nên... vui, tại sao?

Hồng Nam
Hồng Nam
29/01/2026 12:59 GMT+7

Chuyện hơn nửa đội hình U.23 Việt Nam đang phải lao đao đua trụ hạng V-League có khi lại là tín hiệu tích cực với đội bóng của HLV Kim Sang-sik.

U.23 Việt Nam về lại guồng quay 'khó thở'

Sau thành công vang dội với tấm HCV SEA Games 33 và HCĐ U.23 châu Á 2026, dàn cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ trở về đấu V-League.

Trong đó, gần một nửa số tuyển thủ đang chơi cho các đội ở nửa dưới bảng xếp hạng. Đó là Phi Hoàng, Đức Anh (Đà Nẵng), Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Anh Quân (PVF-CAND), Trung Kiên (HAGL), Văn Bình (SLNA). 

Nếu tính thêm bộ ba Thái Sơn, Ngọc Mỹ và Văn Thuận của CLB Thanh Hóa vừa chuyển đến Ninh Bình, có đến 11 tuyển thủ U.23 Việt Nam đã và đang chật vật đua trụ hạng mùa này.

Nửa đội U.23 Việt Nam đua trụ hạng V-League: HLV Kim Sang-sik nên... vui, tại sao?- Ảnh 1.

Thanh Nhàn (giữa) cùng PVF-CAND đứng hạng 13 sau 11 trận

ẢNH: MINH TÚ

Ở nửa còn lại, Quốc Việt, Lê Phát (Ninh Bình), Minh Phúc, Đình Bắc, Lý Đức (CLB CAHN), Văn Hà, Đình Hải (Hà Nội), Nhật Minh (Hải Phòng), Công Phương, Văn Khang (Thể Công Viettel), Quốc Cường (CLB Công an TP.HCM) và Lê Viktor (Hà Tĩnh) là những tuyển thủ thuộc nhóm trên bảng xếp hạng, chủ yếu đua vô địch hoặc cạnh tranh huy chương.

Tất nhiên, việc thi đấu cho các đội bóng giàu tham vọng là lựa chọn tối ưu cho U.23 Việt Nam. 

Các cầu thủ trẻ, mà Đình Bắc là ví dụ, sẽ trưởng thành khi được mài giũa hàng ngày với những đàn anh đẳng cấp, được huấn luyện bởi HLV giỏi, sân tập chất lượng, cùng môi trường chuyên nghiệp hàng đầu.

Dù vậy, mọi hướng đi đều có hai mặt. Tại những đội bóng mạnh như CLB CAHN, Ninh Bình hay Hà Nội, cầu thủ trẻ rất khó cạnh tranh vị trí.

Đơn cử, Đình Bắc là cầu thủ trẻ hay bậc nhất hiện nay, đã khẳng định bản thân với ngôi vua phá lưới U.23 châu Á 2026 cùng 2 lần đoạt danh hiệu xuất sắc nhất trận, nhưng chưa phải lựa chọn hàng đầu trên hàng công của HLV Alexandre Polking. 

Nửa đội U.23 Việt Nam đua trụ hạng V-League: HLV Kim Sang-sik nên... vui, tại sao?- Ảnh 2.

Quốc Việt mới đá chính 4 trận cho Ninh Bình ở V-League mùa này

ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, ở các đội bóng phải chạy đua trụ hạng, cơ hội cho cầu thủ trẻ lại rộng mở hơn nhiều. 

Mùa trước, thủ môn Trung Kiên bắt chính 24/26 trận cho HAGL. Đến mùa này, anh vẫn ra sân đều đặn khi bắt chính 10/11 trận. Ngay trong mùa đầu lên V-League, Văn Bình đã bắt chính trọn vẹn 11 trận cho SLNA từ đầu giải. 

Tại PVF-CAND, Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Anh Quân (cùng đá 11 trận) và Xuân Bắc (10 trận) đều ra sân thường xuyên. Ở Thanh Hóa, các nhân tố trẻ cũng được đảm bảo thi đấu liên tục.

Cái khó ló cái khôn

Nguyên nhân nằm ở chỗ, các đội bóng đua trụ hạng phần đông có thực lực khiêm tốn, khó chiêu mộ ngôi sao, nên cần tận dụng tối đa nguồn lực từ cầu thủ trẻ tự đào tạo. Đây là mảnh đất màu mỡ cho các hạt giống tốt nảy mầm. 

Việc phải tự lực cánh sinh, thiếu sự dìu dắt từ đàn anh kinh nghiệm (thực tế dễ thấy ở SLNA và HAGL) khiến các nhân tố trẻ phải căng mình chiến đấu ở tuổi đôi mươi. 

Những cầu thủ thực sự bản lĩnh như Trung Kiên, Hiểu Minh đã tận dụng tốt tình thế khó khăn để làm dày vốn kinh nghiệm, trở nên lì lợm và vững chãi hơn hẳn nếu so với mặt bằng châu Á. 

Trong khi đó, những cầu thủ dù được đá ở đội lớn, nhưng nếu hiếm khi được trao cơ hội thi đấu để trau dồi "thực chiến", nguy cơ thui chột sẽ hiển hiện. Chỉ có số ít cầu thủ đặc biệt, như Nhật Minh, Đình Bắc, Văn Khang, Quốc Cường, Lê Viktor là dần khẳng định được chỗ đứng. Sức ép thành tích khiến các HLV ở Hà Nội, CLB CAHN hay Ninh Bình không phải lúc nào cũng kiên nhẫn với người trẻ. 

Câu chuyện dự bị ở đội lớn hay đá chính ở đội vừa sẽ còn được bàn đến nhiều, khi mọi lựa chọn đều có hai mặt. 

Điều HLV Kim Sang-sik cần ở U.23 Việt Nam là sự khiêm nhường, nỗ lực cùng khát khao vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Không có con đường bằng phẳng, mà đại lộ thành công chỉ mở ra với những người dám chiến đấu vì nó. 

Sau khi PVF-CAND và Ninh Bình thăng hạng, 100% quân số U.23 Việt Nam đã hiện diện tại V-League. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik cho rằng như thế là chưa đủ.

"Các cầu thủ nên mạnh dạn xuất ngoại, đến với môi trường bóng đá đẳng cấp hơn. Điều đó tốt cho đại cục bóng đá Việt Nam", ông Kim chia sẻ. Hiện tại, toàn bộ quân số đội tuyển quốc gia cũng chỉ đá ở V-League. 

2 năm qua, bóng đá Việt Nam không còn "xuất khẩu" thêm nhân tố nào sang nước ngoài thi đấu, trong khi các trụ cột Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Philippines đều chơi ở Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc châu Âu. 


Tin liên quan

Bóng đá Việt Nam hái quả ngọt nhờ vườn ươm đẳng cấp

Bóng đá Việt Nam hái quả ngọt nhờ vườn ươm đẳng cấp

Nhờ những lò đào tạo đẳng cấp, bóng đá VN đang có lứa trẻ đầy tiềm năng để sẵn sàng kế cận lớp đàn anh tại đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam có thế hệ thủ môn cao lớn và tài năng nhất lịch sử

Đình Bắc sẽ đẳng cấp hơn nếu ra nước ngoài thi đấu

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Sang-sik HAGL V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận