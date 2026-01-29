Bóng đá Việt Nam hái quả ngọt nhờ vườn ươm đẳng cấp

Khi người hâm mộ đang say men chiến thắng cùng U.23 VN tại Ả Rập Xê Út, thì lứa U.16 của Trung tâm PVF cũng lặng lẽ làm nên kỳ tích ở Qatar. Thầy trò HLV Nguyễn Xuân Thành hòa 1-1 trước U.16 PSG, trong trận đấu U.16 PVF mở tỷ số ngay phút thứ nhất.

Tất nhiên, khó kết luận tiềm năng cầu thủ ở cấp độ U.16 vốn còn sơ khởi trong bóng đá, lại chỉ trong trận giao hữu. Dù vậy, hai lứa trẻ bóng đá VN đã hội tụ nhau ở một điểm: dám phô diễn kỹ thuật, trình diễn lối đá phóng khoáng, thuần khiết cùng tâm thế lì lợm trước những đội mạnh châu lục và thế giới.

Thanh Nhàn từng được đào tạo ở lò PVF ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bóng đá trẻ VN đã có bước tiến vượt bậc trong một thập niên qua nhờ nhiều yếu tố, trong đó sự bài bản, chuyên nghiệp của các hệ thống đào tạo trẻ đóng vai trò cốt lõi. Bởi phải có cầu thủ toàn diện cả về kỹ chiến thuật, thể lực lẫn tâm lý chiến, các HLV đội tuyển mới xây dựng được tập thể mạnh cho mục tiêu "vượt thác" châu Á.

Hai thập niên trước, bóng đá trẻ VN chọn hạt giống chủ yếu từ những lò truyền thống, như: SLNA, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Thể Công… Cuộc cách mạng chỉ thực sự bắt đầu với ngọn cờ HAGL Arsenal-JMG, khi bầu Đức xây dựng học viện bóng đá mang tiêu chuẩn châu Âu, cập nhật giáo trình hiện đại để cải tổ toàn bộ khuôn mẫu hệ thống "trồng người" dựa trên chủ nghĩa kinh nghiệm đã bén rễ nhiều năm. Sau thế hệ U.19 VN với những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường… làm nức lòng người hâm mộ năm 2013, nhiều đội bóng đã gia nhập cuộc đua đào tạo trẻ. CLB Hà Nội phát triển các tuyến trẻ, dù không ưu việt về phương pháp huấn luyện, nhưng lại có lộ trình trao cơ hội cho cầu thủ trẻ ở V-League.

PVF cũng để lại tiếng vang. Với công nghệ đào tạo hiện đại, cùng cơ sở vật chất, phòng chức năng, mặt sân… đẳng cấp châu Á, trung tâm này đã thiết lập quy chuẩn mới cho đào tạo trẻ. Bên cạnh đó, Thể Công Viettel với cơ ngơi đào tạo cùng triết lý mài giũa ngọc thô đã trở thành một trong những vườn ươm giàu tiềm năng nhất VN.

Bóng đá trẻ VN hái quả ngọt khi các trung tâm, học viện bóng đá trẻ không chỉ dạy cầu thủ bằng kinh nghiệm, mà còn cập nhật giáo trình, phương pháp huấn luyện, nâng tầm dinh dưỡng, y tế theo chuẩn quốc tế. Các cầu thủ vừa học đá bóng, vừa học văn hóa, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và ứng xử. Nhờ vậy, những thế hệ tài đức vẹn toàn liên tục "xuất xưởng". Tư duy trao cơ hội cho cầu thủ trẻ ở V-League của nhiều đội đã giúp lứa Quang Hải, Công Phượng đến thế hệ hiện tại của Đình Bắc, Văn Khang được va vấp từ sớm, nhờ vậy nâng cao trình độ và kinh nghiệm, sẵn sàng cạnh tranh đẳng cấp châu Á ngay ở ngưỡng đôi mươi.