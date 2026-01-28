Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nhà Đình Bắc mở cỗ vui như hội, 'Vua phá lưới châu Á' ký tặng mỏi tay

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
28/01/2026 21:55 GMT+7

Gia đình tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã biến buổi tiệc quê nhà ở xã Yên Trung (Nghệ An) thành một ngày hội đúng nghĩa, khi nồng hậu đón tiếp tất cả bà con đến chung vui, không phân biệt quen hay lạ.

Ngày hội của làng quê Yên Trung

Chiều 28.1, tại quê nhà xã Yên Trung (Nghệ An), gia đình tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã mở tiệc lớn chiêu đãi bà con xóm làng như một cách tri ân sau hành trình đáng nhớ của anh cùng U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026.

Nhà Đình Bắc mở cỗ vui như hội, 'Vua phá lưới châu Á' ký tặng mỏi tay - Ảnh 1.

Ước tính gia đình đã chuẩn bị cả trăm mâm cỗ

ẢNH: BÓNG ĐÁ VÀ ĐỜI SỐNG

Nhà Đình Bắc mở cỗ vui như hội, 'Vua phá lưới châu Á' ký tặng mỏi tay - Ảnh 2.

Thực đơn bữa cỗ của gia đình Đình Bắc chuẩn bị

ẢNH: BÓNG ĐÁ VÀ ĐỜI SỐNG

Nhà Đình Bắc mở cỗ vui như hội, 'Vua phá lưới châu Á' ký tặng mỏi tay - Ảnh 3.

Cỗ của gia đình Đình Bắc đông nghịt người đến chung vui

ẢNH: GIÁP NGHỆ AN

Ban đầu, gia đình dự tính chuẩn bị khoảng 100 mâm cỗ để mời người thân, hàng xóm thân quen. Tuy nhiên, khi tin vui lan rộng, bà con kéo đến chia vui ngày một đông. Số mâm được nâng lên 200 rồi 300 nhưng vẫn không đủ, bởi lượng người có mặt lên tới hơn 2.000 người.

Nhà Đình Bắc mở cỗ vui như hội, 'Vua phá lưới châu Á' ký tặng mỏi tay - Ảnh 4.

Văn nghệ "cây nhà lá vườn"

ẢNH: BÓNG ĐÁ VÀ ĐỜI SỐNG

Gia đình Đình Bắc tiếp đón tất cả mọi người một cách nồng hậu, không phân biệt quen hay chưa quen. Ai ghé vào chung vui cũng đều được mời ngồi lại, cùng nâng chén, cùng chia sẻ niềm tự hào với cầu thủ con em của quê hương.

Cái nôi cho tài năng trẻ mang tên Đình Bắc

Trong bữa tiệc, Đình Bắc cũng không giấu được sự xúc động. Tiền đạo sinh năm 2004 đi từng bàn hỏi thăm, ký tặng áo đấu, bóng cho mọi người như một lời cảm ơn chân thành gửi tới quê nhà. Trên Facebook cá nhân, anh chia sẻ lại khoảnh khắc đặc biệt của gia đình kèm dòng bình luận: “Quê hương thân yêu".

Nhà Đình Bắc mở cỗ vui như hội, 'Vua phá lưới châu Á' ký tặng mỏi tay - Ảnh 5.

Bài chia sẻ của Đình Bắc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đình Bắc vừa trải qua giải đấu chói sáng tại VCK U.23 châu Á 2026. Anh giành danh hiệu “Vua phá lưới” với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, góp công lớn đưa U.23 Việt Nam giành tấm HCĐ lịch sử.

Nhà Đình Bắc mở cỗ vui như hội, 'Vua phá lưới châu Á' ký tặng mỏi tay - Ảnh 6.

Đình Bắc ký tặng cho người dân trong xóm

ẢNH: GIÁP NGHỆ AN

Nhà Đình Bắc mở cỗ vui như hội, 'Vua phá lưới châu Á' ký tặng mỏi tay - Ảnh 7.

Tiền đạo sinh năm 2004 đến từng bàn ký tặng

ẢNH: GIÁP NGHỆ AN

Nhà Đình Bắc mở cỗ vui như hội, 'Vua phá lưới châu Á' ký tặng mỏi tay - Ảnh 8.

Đình Bắc là "Vua phá lưới U.23 châu Á 2026"

ẢNH: GIÁP NGHỆ AN

Trưởng thành từ những sân bóng làng ở vùng đất Nghệ An nổi tiếng cuồng nhiệt với bóng đá, Đình Bắc đang từng bước khẳng định mình như một trong những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá trẻ Việt Nam. Và trong ngày trở về, sự đón chào nồng hậu của quê hương chính là phần thưởng đặc biệt, tiếp thêm động lực để Đình Bắc tiếp tục vươn xa cùng bóng đá Việt Nam.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam đá giờ lạ đấu Li Băng, HLV Giustozzi lập tức lên phương án ‘lạ’ để ứng phó

Đội tuyển Việt Nam đá giờ lạ đấu Li Băng, HLV Giustozzi lập tức lên phương án ‘lạ’ để ứng phó

Ngày 28.1, đội tuyển Việt Nam đã đến sân tập ở GKB Arena để làm quen với giờ thi đấu, chuẩn bị cho lượt trận thứ hai ở bảng B gặp Li Băng tại VCK futsal châu Á 2026.

HLV Nam Định bất ngờ tiết lộ tình trạng mới nhất của Xuân Son, quyết thắng đối thủ Singapore tại Thiên Trường

Văn Trường hồi phục tốt sau phẫu thuật, Hiểu Minh mổ thành công: Thầy Kim nhẹ lòng

Khám phá thêm chủ đề

Đình Bắc Nghệ An Yên Trung gia đình Đình Bắc cỗ nhà Đình Bắc Vua phá lưới U.23 châu Á U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận