Nhà Đình Bắc mở cỗ vui như hội, 'Vua phá lưới châu Á' ký tặng mỏi tay

Ngày hội của làng quê Yên Trung

Chiều 28.1, tại quê nhà xã Yên Trung (Nghệ An), gia đình tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã mở tiệc lớn chiêu đãi bà con xóm làng như một cách tri ân sau hành trình đáng nhớ của anh cùng U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026.

Ước tính gia đình đã chuẩn bị cả trăm mâm cỗ ẢNH: BÓNG ĐÁ VÀ ĐỜI SỐNG

Thực đơn bữa cỗ của gia đình Đình Bắc chuẩn bị ẢNH: BÓNG ĐÁ VÀ ĐỜI SỐNG

Cỗ của gia đình Đình Bắc đông nghịt người đến chung vui ẢNH: GIÁP NGHỆ AN

Ban đầu, gia đình dự tính chuẩn bị khoảng 100 mâm cỗ để mời người thân, hàng xóm thân quen. Tuy nhiên, khi tin vui lan rộng, bà con kéo đến chia vui ngày một đông. Số mâm được nâng lên 200 rồi 300 nhưng vẫn không đủ, bởi lượng người có mặt lên tới hơn 2.000 người.

Văn nghệ "cây nhà lá vườn" ẢNH: BÓNG ĐÁ VÀ ĐỜI SỐNG

Gia đình Đình Bắc tiếp đón tất cả mọi người một cách nồng hậu, không phân biệt quen hay chưa quen. Ai ghé vào chung vui cũng đều được mời ngồi lại, cùng nâng chén, cùng chia sẻ niềm tự hào với cầu thủ con em của quê hương.

Cái nôi cho tài năng trẻ mang tên Đình Bắc

Trong bữa tiệc, Đình Bắc cũng không giấu được sự xúc động. Tiền đạo sinh năm 2004 đi từng bàn hỏi thăm, ký tặng áo đấu, bóng cho mọi người như một lời cảm ơn chân thành gửi tới quê nhà. Trên Facebook cá nhân, anh chia sẻ lại khoảnh khắc đặc biệt của gia đình kèm dòng bình luận: “Quê hương thân yêu".

Bài chia sẻ của Đình Bắc ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đình Bắc vừa trải qua giải đấu chói sáng tại VCK U.23 châu Á 2026. Anh giành danh hiệu “Vua phá lưới” với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, góp công lớn đưa U.23 Việt Nam giành tấm HCĐ lịch sử.

Đình Bắc ký tặng cho người dân trong xóm ẢNH: GIÁP NGHỆ AN

Tiền đạo sinh năm 2004 đến từng bàn ký tặng ẢNH: GIÁP NGHỆ AN

Đình Bắc là "Vua phá lưới U.23 châu Á 2026" ẢNH: GIÁP NGHỆ AN

Trưởng thành từ những sân bóng làng ở vùng đất Nghệ An nổi tiếng cuồng nhiệt với bóng đá, Đình Bắc đang từng bước khẳng định mình như một trong những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá trẻ Việt Nam. Và trong ngày trở về, sự đón chào nồng hậu của quê hương chính là phần thưởng đặc biệt, tiếp thêm động lực để Đình Bắc tiếp tục vươn xa cùng bóng đá Việt Nam.