Văn Trường hồi phục tốt sau phẫu thuật, Hiểu Minh mổ thành công: Thầy Kim nhẹ lòng

Văn Trường cũng phẫu thuật tại TP.HCM như Hiểu Minh

Ngay trước SEA Games 33, tiền vệ Nguyễn Văn Trường của U.23 Việt Nam dính chấn thương dây chằng khá nặng. Cầu thủ này không thể tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 - SEA Games năm 2025, cũng như không thể tham dự giải U.23 châu Á 2026.

Văn Trường cho biết anh đang phục hồi tốt Ảnh: FBNV

Sau đó, Nguyễn Văn Trường phẫu thuật chấn thương dây chằng tại TP.HCM. Được biết, bệnh viện và bác sĩ phẫu thuật cho Văn Trường giống như bệnh viện và bác sĩ vừa phẫu thuật cho trung vệ Nguyễn Hiểu Minh ngày 28.1.

Văn Trường cho biết anh đang trong quá trình phục rất tốt. Tiền vệ đang khoác áo Hà Nội FC nói: "2 tháng sau khi phẫu thuật chấn thương dây chằng, tôi cảm thấy mình đang hồi phục rất tốt, với sự giúp đỡ của các nhân viên y tế và các đồng đội". Văn Trường đang trải qua các bước vật lý trị liệu.

Bóng đá Việt Nam vẫn chờ các tài năng

Trước đó, Văn Trường là tiền vệ đội trưởng của đội tuyển U.23 Việt Nam. Đây là cầu thủ rất nhiều triển vọng của bóng đá Việt Nam. Anh góp công lớn giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik giành ngôi vô địch giải U.23 Đông Nam Á năm 2025. Nhiều người nhận định, nếu Văn Trường tham dự giải U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam rất có thể sẽ giành kết quả tốt hơn trước U.23 Trung Quốc ở trận bán kết ngày 20.1. Khi đó, cơ hội vượt qua trận bán kết này của đội tuyển U.23 Việt Nam có thể sẽ cao hơn.

Quá trình hồi phục tốt của Văn Trường mở ra thêm hy vọng cho Hiểu Minh Ảnh: T.H.T

Trong thời gian tới, Văn Trường được kỳ vọng sẽ giúp cho Hà Nội FC duy trì vị thế đội mạnh tại V-League, đồng thời anh được kỳ vọng sẽ góp mặt ở đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế rất quan trọng của chúng ta trong năm 2026.

Chưa hết, việc Văn Trường hồi phục tốt sau ca phẫu thuật chấn thương dây chằng mở ra triển vọng tươi sáng cho trung vệ Nguyễn Hiểu Minh. Trung vệ của đội tuyển U.23 Việt Nam bị rách dây chằng chéo trước và rách sụn chêm, sau pha va chạm với 1 cầu thủ U.23 Trung Quốc ngày 20.1. Sau ca phẫu thuật sáng 28.1, Hiểu Minh sẽ mất khoảng 10 tháng để có thể hoàn toàn khỏe mạnh, trước khi trở lại sân cỏ chuyên nghiệp.