Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu châu Á cực hay đội tuyển Việt Nam - Li Băng: Lộ diện kênh phát trực tiếp

Thu Bồn
Thu Bồn
28/01/2026 12:49 GMT+7

Sau chiến thắng kịch tính trước Kuwait trong ngày ra quân VCK futsal châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để sớm ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Diego Giustozzi tại lượt trận thứ hai bảng B là đội tuyển Li Băng.

Đà tâm lý cho đội tuyển Việt Nam

Trận thắng nghẹt thở với tỷ số 5-4 trước Kuwait hôm 27.1 không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn là liều thuốc tinh thần cực lớn cho đội tuyển Việt Nam. Dù có những thời điểm bị dẫn trước, nhưng bản lĩnh và sự tỏa sáng đúng lúc của những Mạnh Dũng, Minh Quang... đã giúp đội bóng sao vàng lội ngược dòng thành công.

Chiến thắng này giúp Việt Nam tạm thời đứng nhì bảng B, tạo ra lợi thế cực lớn về mặt tâm lý trước khi bước vào lượt trận thứ hai gặp Li Băng. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Li Băng diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 29.1 (theo giờ Việt Nam).

Lịch thi đấu châu Á cực hay đội tuyển Việt Nam - Li Băng: Lộ diện kênh phát trực tiếp - Ảnh 1.

Các cầu thủ Việt Nam có màn ngược dòng kịch tính ở trận ra quân

ẢNH: VFF

Li Băng từ trước đến nay luôn là đối thủ khó chịu với lối chơi giàu thể lực và thực dụng. Trong những lần đối đầu gần đây, đội bóng Tây Á này thường gây ra rất nhiều khó khăn cho Việt Nam bằng lối đá áp sát và không ngại va chạm.

HLV Diego Giustozzi chắc chắn sẽ phải có những điều chỉnh ở hàng phòng ngự để tránh những sai lầm dẫn đến bàn thua sớm như trận gặp Kuwait. Việc tận dụng tốt các tình huống cố định và giữ được sự tập trung cao độ trong suốt 40 phút thi đấu sẽ là chìa khóa để Việt Nam giành trọn 3 điểm.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Li Băng sẽ phát trực tiếp trên TV360. 

Lịch thi đấu châu Á cực hay đội tuyển Việt Nam - Li Băng: Lộ diện kênh phát trực tiếp - Ảnh 2.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2026

ẢNH: VFF

