Về mặt sức mạnh, đội tuyển futsal Việt Nam được đánh giá cao hơn Kuwait. Trên BXH futsal FIFA, chúng ta đứng thứ 20, hơn đối thủ Tây Á đến 20 bậc. Chỉ cần chơi đúng sức, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ giành chiến thắng.

Tuy nhiên, đội tuyển futsal Việt Nam không được chủ quan. Đầu tiên, chúng ta đã nhận 2 thất bại trong 2 trận giao hữu với Afghanistan tại TP.HCM và bộc lộ một số vấn đề. Kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu của toàn đội cũng là điều đáng bàn đến bởi khoảng 2/3 lực lượng đội tuyển futsal Việt Nam có lần đầu tham dự VCK futsal châu Á.

Thái Huy (số 9) là một ngòi nổ quan trọng của đội tuyển futsal Việt Nam ẢNH: VFF

Đoàn Phát (trái) được chờ đợi bùng nổ với các tình huống đột phá rồi dứt điểm ở biên trái ẢNH: VFF

Khi đó, vai trò của những trụ cột như Trần Thái Huy, Nguyễn Mạnh Dũng hay Châu Đoàn Phát là cực kỳ quan trọng. Trong đó, Đoàn Phát, đương kim Quả bóng vàng futsal Việt Nam được chờ đợi tỏa sáng. Anh vắng mặt đáng tiếc ở SEA Games 33 do chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương, nhưng giờ đây, ala này đã lấy lại thể trạng và sẵn sàng bùng nổ. Đặc biệt, Đoàn Phát luôn có duyên với mành lưới các đội bóng Tây Á. Chính anh là người ghi bàn quyết định giúp đội tuyển futsal Việt Nam thắng Li Băng trong trận play-off tranh vé dự VCK futsal World Cup 2021.