Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Live Đội tuyển futsal Việt Nam 0-0 Kuwait: Chờ màn tái xuất của Quả bóng vàng Châu Đoàn Phát

Đồng Nguyên Khang - Bảo Nghi
27/01/2026 16:00 GMT+7

Ở trận ra quân VCK futsal châu Á 2026, người hâm mộ mong đợi ala Châu Đoàn Phát tỏa sáng để giúp đội tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng trước Kuwait. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 27.1

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Về mặt sức mạnh, đội tuyển futsal Việt Nam được đánh giá cao hơn Kuwait. Trên BXH futsal FIFA, chúng ta đứng thứ 20, hơn đối thủ Tây Á đến 20 bậc. Chỉ cần chơi đúng sức, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ giành chiến thắng. 

Tuy nhiên, đội tuyển futsal Việt Nam không được chủ quan. Đầu tiên, chúng ta đã nhận 2 thất bại trong 2 trận giao hữu với Afghanistan tại TP.HCM và bộc lộ một số vấn đề. Kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu của toàn đội cũng là điều đáng bàn đến bởi khoảng 2/3 lực lượng đội tuyển futsal Việt Nam có lần đầu tham dự VCK futsal châu Á.

Đội tuyển futsal Việt Nam - Kuwait: Chờ màn tái xuất của QBV Châu Đoàn Phát - Ảnh 1.

Thái Huy (số 9) là một ngòi nổ quan trọng của đội tuyển futsal Việt Nam

ẢNH: VFF

Đội tuyển futsal Việt Nam - Kuwait: Chờ màn tái xuất của QBV Châu Đoàn Phát - Ảnh 2.

Đoàn Phát (trái) được chờ đợi bùng nổ với các tình huống đột phá rồi dứt điểm ở biên trái

ẢNH: VFF

Khi đó, vai trò của những trụ cột như Trần Thái Huy, Nguyễn Mạnh Dũng hay Châu Đoàn Phát là cực kỳ quan trọng. Trong đó, Đoàn Phát, đương kim Quả bóng vàng futsal Việt Nam được chờ đợi tỏa sáng. Anh vắng mặt đáng tiếc ở SEA Games 33 do chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương, nhưng giờ đây, ala này đã lấy lại thể trạng và sẵn sàng bùng nổ. Đặc biệt, Đoàn Phát luôn có duyên với mành lưới các đội bóng Tây Á. Chính anh là người ghi bàn quyết định giúp đội tuyển futsal Việt Nam thắng Li Băng trong trận play-off tranh vé dự VCK futsal World Cup 2021.  

Tin liên quan

Sao U.23 Việt Nam Thái Sơn nói lời gan ruột khi chia tay CLB Thanh Hóa: 'Một phần thanh xuân của tôi'

Sao U.23 Việt Nam Thái Sơn nói lời gan ruột khi chia tay CLB Thanh Hóa: 'Một phần thanh xuân của tôi'

Trước khi rời CLB Đông Á Thanh Hóa để gia nhập Ninh Bình, Nguyễn Thái Sơn đã đăng tải những dòng chia sẻ đầy cảm xúc, khép lại gần 10 năm gắn bó với đội bóng quê hương.

Khi thầy Kim cùng bóng đá Việt Nam mơ World Cup

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam - Kuwait hôm nay: Quyết thắng trận ra quân, xem trên kênh nào?

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển futsal Việt Nam Châu Đoàn Phát Trần Thái Huy VCK Futsal châu Á Diego Giustozzi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận