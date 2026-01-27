HLV Giustozzi nói cực hay về trận thắng ngược Kuwait, futsal Việt Nam được khen hoàn hảo

Sau chiến thắng 5-4 trước Kuwait ở trận ra quân bảng B VCK futsal châu Á 2026, HLV trưởng Diego Giustozzi đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn của đội tuyển futsal Việt Nam.

“Hiệp hai là hiệp đấu hoàn hảo, đúng với bản sắc futsal Việt Nam”

Mở đầu cuộc họp báo, chiến lược gia người Argentina bày tỏ sự trân trọng đối với bầu không khí trên khán đài. Ông nói: “Bầu không khí trên sân hôm nay thật tuyệt vời. Người hâm mộ đến cổ vũ đông đảo là điều rất tốt cho futsal. Đồng thời, tôi cũng chúc mừng các cầu thủ của chúng tôi, bởi trận đấu đầu tiên ở một giải đấu lớn luôn là trận khó khăn nhất”.

HLV Diego Giustozzi vui vì có chiến thắng trận mở màn

Đánh giá về diễn biến chuyên môn, HLV Diego Giustozzi cho rằng đội tuyển futsal Việt Nam cần thời gian để thích nghi với điều kiện thi đấu. “Trong hiệp một, chúng tôi chưa thực sự thoải mái với mặt sân và trái bóng, cần khoảng 10-15 phút để bắt nhịp. Đây cũng là điều từng xảy ra, khi chúng tôi chưa duy trì được sự cân bằng trong suốt 40 phút. Tuy nhiên, hiệp hai là một hiệp đấu hoàn hảo, khi toàn đội chơi đúng với bản sắc futsal của mình. Sự khác biệt nằm ở bản lĩnh và kinh nghiệm. Đó là một trận đấu rất khó, nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng”, ông phân tích.

HLV Diego Giustozzi cho rằng đội nhập cuộc chưa thực sự tốt nhưng đã dần dần bắt nhịp được

Futsal việt Nam cần thêm những trận đấu đẳng cấp để tích lũy

Nói về phong độ và chiều sâu lực lượng, HLV Diego Giustozzi thẳng thắn cho rằng đội tuyển futsal Việt Nam vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. “Chúng tôi cần được thi đấu nhiều hơn ở những trận đấu như thế này. Đây là VCK futsal châu Á đầu tiên của 8 cầu thủ trong đội hình. AFC là một môi trường hoàn toàn khác, nơi quy tụ những đội bóng mạnh nhất châu lục, tất cả đều dày dạn kinh nghiệm. Vì vậy, chúng tôi cần thêm những trận đấu ở đẳng cấp này để tích lũy”, ông cho biết.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã có trận đấu rất quả cảm

Nhà cầm quân người Argentina cũng bày tỏ sự hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò. Ông nói: “Tôi hài lòng vì họ có bản lĩnh, có nền tảng tốt và thi đấu mạnh mẽ. Với lực lượng hiện tại, chúng tôi chỉ tập trung chơi futsal đúng nghĩa. Thực tế, ở trận đấu này, lẽ ra chúng tôi có thể giành chiến thắng với cách biệt lớn hơn”.

Hướng tới trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển futsal Li Băng, HLV Diego Giustozzi dự báo đây sẽ là thử thách không dễ dàng. “Li Băng là một đối thủ hoàn toàn khác, họ chơi phòng ngự lùi sâu và phản công. Đây sẽ là trận đấu khó, bởi chúng tôi không có nhiều lợi thế khi đối đầu với kiểu chơi như vậy. Nhưng tôi vẫn tin vào đội bóng. Chúng tôi đã sẵn sàng thi đấu với bất kỳ đối thủ nào. Mục tiêu không thay đổi: giành thêm 3 điểm, rồi sau đó mới tính tiếp”, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh.