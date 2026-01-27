Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Mẹ của Vua phá lưới châu Á Đình Bắc: 'Tôi không dám xem con trai thi đấu nữa'

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
27/01/2026 18:07 GMT+7

Không muốn mẹ lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chủ động khuyên mẹ chỉ theo dõi kết quả thay vì xem trực tiếp các trận đấu.

Đình Bắc không muốn mẹ lo lắng, ảnh hưởng sức khỏe

Trong buổi giao lưu giữa các cầu thủ U.23 Việt Nam với Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An vào chiều 27.1, một trong những khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động nhất là lời chia sẻ giản dị của mẹ tiền đạo Nguyễn Đình Bắc

Bà Nguyễn Thị Ngọc - mẹ của Đình Bắc - thẳng thắn nói về cảm xúc của mình khi theo dõi con trai thi đấu: “Ai cũng muốn con mình ghi bàn, ai cũng muốn đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Trước đây tôi vẫn xem các trận con thi đấu, nhưng có một thời gian Đình Bắc liên tục gặp chấn thương nên tôi bị ám ảnh. Bây giờ tôi không dám xem nữa”.

Mẹ của Vua phá lưới châu Á Đình Bắc: 'Tôi không dám xem con trai thi đấu nữa'- Ảnh 1.

3 cầu thủ người Nghệ An của U.23 Việt Nam tham gia buổi giao lưu là Nguyễn Thái Quốc Cường, Cao Văn Bình và Nguyễn Đình Bắc (từ trái qua)

ẢNH: NTV

Theo chia sẻ từ chính Đình Bắc, nỗi lo của mẹ không phải là điều vô cớ. Anh cho biết từng có giai đoạn anh chấn thương liên tiếp, có lúc trở về nhà trong tình trạng không thể đi lại bình thường. Những hình ảnh đó khiến mẹ anh luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm mỗi khi con ra sân.

“Tôi luôn biết ơn và trân trọng tình cảm mà mẹ dành cho tôi. Trước đây mẹ vẫn xem em thi đấu, nhưng có một thời gian em bị chấn thương liên tục. Có những lúc tôi về nhà phải nhảy lò cò. Mẹ chứng kiến những khoảnh khắc đó nên rất lo lắng và ám ảnh”, Đình Bắc chia sẻ.

Mẹ của Vua phá lưới châu Á Đình Bắc: 'Tôi không dám xem con trai thi đấu nữa'- Ảnh 2.

Mẹ của Đình Bắc chia sẻ lý do không xem con trai thi đấu

ẢNH: NTV

Mẹ của Vua phá lưới châu Á Đình Bắc: 'Tôi không dám xem con trai thi đấu nữa'- Ảnh 3.

Đình Bắc trong buổi giao lưu tại Nghệ An

ẢNH: NTV

Tiền đạo sinh năm 2004 cho biết hiện tại mẹ anh cũng gặp vấn đề liên quan đến tim, vì vậy anh chủ động khuyên mẹ chỉ nên theo dõi kết quả sau trận đấu thay vì xem trực tiếp quá trình thi đấu. “Con nghĩ mẹ chỉ cần xem kết quả là được. Con mong mẹ yên tâm, con luôn thi đấu hết mình và cố gắng mang lại niềm tự hào cho quê hương”, Đình Bắc nói.

Các cầu thủ Nghệ An được tặng bằng khen của tỉnh

Không chỉ gia đình cầu thủ, không khí cổ vũ dành cho đội tuyển U.23 Việt Nam tại Nghệ An cũng được BTC chương trình hé lộ qua nhiều hình ảnh giàu cảm xúc. Tại nhiều địa phương, người dân đã tổ chức các buổi xem bóng đá tập thể, cùng nhau theo dõi và cổ vũ từng trận đấu của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á vừa qua. 

Mẹ của Vua phá lưới châu Á Đình Bắc: 'Tôi không dám xem con trai thi đấu nữa'- Ảnh 4.

Người dân quê nhà Hưng Nguyên (Nghệ An) của Đình Bắc tập trung theo dõi các trận đấu của U.23 Việt Nam

ẢNH: NTV

Từ sân nhà văn hóa đến sân bóng của làng, tinh thần bóng đá lan tỏa mạnh mẽ, cho thấy Nghệ An vẫn luôn là vùng đất cuồng nhiệt, sống trọn vẹn cùng từng bước chạy của các cầu thủ trên sân cỏ.

Mẹ của Vua phá lưới châu Á Đình Bắc: 'Tôi không dám xem con trai thi đấu nữa'- Ảnh 5.

Đình Bắc, Quốc Cường và Cao Văn Bình nhận bằng khen của tỉnh Nghệ An

ẢNH: NTV

Trong buổi giao lưu vào chiều 27.1, tỉnh Nghệ An đã trao tặng 3 cầu thủ Nghệ An (Nguyễn Đình Bắc, Cao Văn Bình, Nguyễn Thái Quốc Cường) có thành tích tốt ở giải U.23 châu Á 2026 vừa rồi bằng khen của tỉnh và phần thưởng tiền mặt là 50 triệu đồng. Ngoài ra, CLB SLNA và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã trao tặng các phần quà để động viên các cầu thủ.

Xem thêm bình luận