Hàng xóm vỡ òa khi Đình Bắc về thăm nhà, gia đình phấn khởi dựng rạp bày cỗ mời bà con

Bố mẹ Đình Bắc xúc động, cụ bà hàng xóm 'cứ thấy nó ghi bàn là tôi vui lắm'

Đình Bắc về đến nhà lúc rạng sáng 27.1. Biết tin "vua phá lưới" vòng chung kết U.23 châu Á đã về nhà, nhiều người tìm đến hỏi thăm, chúc mừng. Bố mẹ Đình Bắc biết con về nên đã chuẩn bị chu đáo trà nước để tiếp khách.

Bà Nguyễn Thị Ngọc (47 tuổi), mẹ Đình Bắc, chia sẻ, vợ chồng bà rất vui vì những gì con trai đã thể hiện ở giải U.23 châu Á lần này. "Mấy ngày nay, có nhiều người tìm đến nhà chơi, bày tỏ sự quý mến Đình Bắc, vợ chồng tôi rất vui và cảm thấy biết ơn mọi người đã ủng hộ cháu và ủng hộ đội U.23 Việt Nam", bà Ngọc nói.

Người thân, hàng xóm xúc động khi Đình Bắc trở về nhà ẢNH: K.HOAN

Hay tin Đình Bắc về nhà, nhiều người dân ở xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung (Nghệ An) đã đến nhà để hỏi thăm, chúc mừng. Rất đông người hâm mộ, trong đó có nhiều fan còn rất nhỏ tuổi ùa nhau vào xin chữ ký của tiền đạo 22 tuổi này.

"Trận nào có thằng Bắc đá, tôi đều xem hết, khuya mấy cũng thức để xem. Thằng Bắc cướp được bóng là tôi run, hô nó sút đi, sút đi. Mỗi khi nó ghi bàn, tôi sướng lắm, đều nhảy lên hò hét reo mừng", một cụ bà hàng xóm với Đình Bắc kể.

Đình Bắc chụp ảnh selfie với các fan nhí ở quê nhà ẢNH: K.HOAN

Ông Nguyễn Đình Ấp, bố Đình Bắc, cho biết Đình Bắc chỉ về thăm nhà được 2 ngày, sau đó phải quay trở lại CLB Công an Hà Nội để đá V-League. "Chúng tôi rất biết ơn mọi người đã ủng hộ cháu. Chiều 28.1, gia đình sẽ làm 100 mâm cỗ, dựng rạp ở sân bóng của xóm để mời anh em, bạn bè, hàng xóm đến chung vui với gia đình. Thành công của cháu hôm nay là nhờ sự chỉ dạy của các HLV, lãnh đạo CLB và sự cổ vũ rất nhiệt tình của người hâm mộ", ông Ấp chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik: ‘Tôi tự tin sẽ giúp U.23 Việt Nam hay hơn nữa, mục tiêu là World Cup’

Tài năng suýt bị bỏ phí

Đình Bắc là con thứ trong gia đình có 2 chị em. "Từ nhỏ, nó rất thích đá bóng. Năm lên lớp 3, lớp 4, các thầy thấy nó đá tốt nên mang đi thi đấu với các trường khác", ông Ấp kể.

Đình Bắc và mẹ ẢNH: K.HOAN

Thấy con có năng khiếu đá bóng và rất đam mê, ở quê không có lớp học đá bóng nên mẹ Đình Bắc chạy xe máy chở con vượt hơn 20 km vào tỉnh để học. "Mỗi tuần 3 buổi. Chiều nào có lịch học, tôi đều chạy xe chở con đi, mưa cũng như nắng. Lúc đó không nghĩ con sẽ thành tài, nhưng thấy con mê, thích bóng đá nên tôi thương, chiều con", bà Ngọc kể.

Lên lớp 5, Đình Bắc nằm trong đội tuyển nhi đồng của huyện, thi đấu giải bóng đá nhi đồng của Báo Nghệ An và cầu thủ nhỏ con này lọt vào tầm ngắm của các HLV CLB SLNA. Năm lên lớp 6, cậu trúng tuyển vào CLB SLNA.

Nhưng, vì quá nhỏ con, thể lực không đảm bảo nên chỉ 2 năm sau, Đình Bắc bị trả về nhà. "Về nhà, nó buồn lắm, vợ chồng tôi phải động viên rất nhiều và hứa sẽ đi tìm cho con CLB khác. Tôi tìm cách kết nối, liên lạc với một số CLB nhưng không nơi nào nhận. Năm lên lớp 10, có người quen giới thiệu, tôi đưa Bắc vào Quảng Nam và rất may mắn, cháu được CLB nhận", ông Ấp kể.

Hàng xóm đến nhà thăm và chúc mừng Đình Bắc ẢNH: K.HOAN

Người thân và hàng xóm bày tỏ niềm vui trước sự thành công của Đình Bắc

ẢNH: K.HOAN

Đình Bắc tặng chữ ký cho các fan hâm mộ ở quê nhà ẢNH: K.HOAN

Tại CLB Quảng Nam, Đình Bắc đã trưởng thành rất nhanh và không lâu sau đó đã thể hiện được phẩm chất đặc biệt của mình và trở thành ngôi sao trẻ. "Vào Quảng Nam được 7 tháng, Bắc về thăm nhà, tôi quá ngạc nhiên vì lúc đi chỉ cao hơn 1,5 m nhưng về đã cao vọt hơn 1,7 m rồi. Vợ chồng tôi đều thấp con, chưa đầy 1,6 m, con bất ngờ cao lớn, bây giờ là 1,8 m khiến chúng tôi rất bất ngờ và rất mừng", ông Ất chia sẻ.

Đồng hành với con từ khi con đang tập đá bóng, nay đã thành tài năng trẻ, bà Ngọc vẫn luôn đồng hành với con trai, nhưng không dám xem con đá bóng. "Lúc trước, tôi xem thấy hồi hộp, nhưng cũng không sao, chứ vài năm lại đây, xem con đá là tim tôi đập loạn xạ, không thể xem được, dù qua tivi. Các trận giải U.23 châu Á vừa rồi, tôi cũng không dám xem trận nào", bà Ngọc kể.

Gia đình Đình Bắc thuê người dựng rạp dọn cỗ mời người thân, hàng xóm chung vui ẢNH: K.HOAN

Người mẹ chỉ biết ủng hộ con bằng cách đóng cửa phòng ngủ, mở điện thoại để xem trận đấu qua thông tin tường thuật trên báo hoặc mạng xã hội. "Kết thúc trận, thấy con và mọi cầu thủ đều không bị chấn thương là mừng rồi, thắng nữa thì càng mừng hơn", bà Ngọc nói.