Sau HCĐ U.23 châu Á, bóng đá trẻ Việt Nam cần thêm những 'mini V-League'

Bài toán nền tảng sau tấm HCĐ châu lục của U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam vừa khép lại hành trình ấn tượng tại VCK U.23 châu Á 2026 với tấm HCĐ lịch sử. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển không chỉ thể hiện bản lĩnh, tổ chức lối chơi mạch lạc mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về tâm lý thi đấu trước các đối thủ hàng đầu châu lục.

Tuy nhiên, phía sau thành công ấy là một câu hỏi mang tính nền tảng: làm thế nào để bóng đá Việt Nam liên tục sản sinh ra những thế hệ cầu thủ kế cận đủ chất lượng, đủ chiều sâu? Câu trả lời không thể nằm ở những giải đấu ngắn ngày hay sự trông chờ vào vài “lứa vàng”, mà phải bắt đầu từ môi trường thi đấu thường xuyên cho cầu thủ trẻ.

Những năm gần đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chú trọng tạo sân chơi cho các nhóm tuổi trẻ. Tuy nhiên, có lẽ vẫn cần thêm những sân chơi có tính cạnh tranh cao hơn nữa.

Trong nhiều năm, bóng đá trẻ Việt Nam tồn tại nghịch lý quen thuộc: tập luyện nhiều nhưng thi đấu quá ít. Ở các lứa U.13, U.14, U.15, mùa giải thường chỉ kéo dài vài tuần, mỗi đội đá vài trận rồi kết thúc. Phần lớn thời gian còn lại, cầu thủ chỉ tập chay, thiếu va chạm thật, thiếu áp lực thắng - thua và thiếu cạnh tranh liên tục.

Thành công của U.23 Việt Nam là "quả ngọt" cho quá trình nhiều năm đào tạo trẻ. ẢNH: AFC

Khoảng cách giữa bóng đá trẻ Việt Nam với các nền bóng đá phát triển trong khu vực không nằm ở kỹ thuật hay thể hình, mà nằm ở số trận đấu mà cầu thủ được ra sân mỗi năm. Thành công của U.23 Việt Nam tại châu Á vì thế càng cho thấy rõ: muốn có đội tuyển mạnh, phía dưới phải có một hệ sinh thái thi đấu đủ dày.

“Mini V-League” cho bóng đá trẻ - hướng đi khả thi

Trong bối cảnh đó, giải U.14 miền Bắc 2025/26 nổi lên như một mô hình đáng chú ý. Giải đấu do Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội (Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội T&T) làm đầu mối tổ chức, với sự tham gia của nhiều lò đào tạo lớn như Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, PVF, Nam Định, Hải Phòng, Hoài Đức, Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở thể thức league: các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, kéo dài liên tục trong nhiều tháng. Lần đầu tiên, cầu thủ 13-14 tuổi tại Việt Nam được sống trong nhịp điệu quen thuộc của bóng đá chuyên nghiệp: tập luyện - thi đấu - điều chỉnh - cạnh tranh thứ hạng.

U.14 Hà Nội giành chức vô địch các CLB phía bắc

Kết thúc giải đấu ngày 24.1.2026, 56 trận đấu đã tạo ra 218 bàn thắng, trung bình 3,89 bàn/trận. Trước vòng đấu cuối, vẫn còn 4 đội đủ khả năng cạnh tranh ngôi vô địch, cho thấy sự cân bằng và tính cạnh tranh hiếm thấy ở các giải trẻ trước đây. Quan trọng hơn, các cầu thủ được trưởng thành bằng trải nghiệm thật, thay vì chỉ học bóng đá trên sân tập.

Từ mô hình U.14 miền Bắc, có thể thấy một hướng đi hoàn toàn khả thi cho bóng đá trẻ Việt Nam: không cần thay đổi toàn bộ hệ thống, không đòi hỏi kinh phí quá lớn, mà cần thay đổi tư duy tổ chức giải. Nếu các mô hình “mini V-League” được nhân rộng ở U.17, U.19, U.21 và mở rộng ra các khu vực khác, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể hình thành chuỗi thi đấu liên tục quanh năm.

Hy vọng tương lai sẽ có thêm nhiều lứa trẻ tài năng như U.23 Việt Nam hiện nay Ảnh: afc

U.23 Việt Nam đã chứng minh rằng chúng ta đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở châu lục. Vấn đề còn lại là quyết tâm xây dựng nền móng. Bởi bóng đá, suy cho cùng, vẫn là môn thể thao của trải nghiệm - và không giáo án nào có thể thay thế được những trận đấu thật trên sân cỏ.