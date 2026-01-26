Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội U.19 TP.HCM và Phong Phú Hà Nam cùng ca khúc khải hoàn ở lượt 6 giải U.19 nữ

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
26/01/2026 09:35 GMT+7

Lượt 6 giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - cúp Acecook 2026 chứng kiến hai chiến thắng quan trọng của U.19 nữ TP.HCM và U.19 nữ Phong Phú Hà Nam.

U.19 nữ TP.HCM thắng tối thiểu

Ở lượt 6 giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - cúp Acecook 2026, U.19 nữ TP.HCM giành chiến thắng quan trọng trước U.19 nữ Thái Nguyên T&T, trong khi chủ nhà U.19 nữ Phong Phú Hà Nam cũng có 3 điểm sau trận đấu chặt chẽ với U.19 nữ Hà Nội.

Trong trận đấu diễn ra sớm, U.19 nữ TP.HCM sớm tạo ra khác biệt. Phút 15, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn mở tỷ số, mang về lợi thế cho đại diện TP.HCM. Bàn thắng này cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu.

Đội U.19 TP.HCM và Phong Phú Hà Nam cùng ca khúc khải hoàn ở lượt 6 giải U.19 nữ- Ảnh 1.

U.19 nữ TP.HCM thi đấu chặt chẽ

Sau bàn mở tỷ số, U.19 nữ TP.HCM chơi tập trung, chủ động kiểm soát thế trận và bảo vệ thành quả đến hết hiệp 2. Thái Nguyên T&T nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật của đối thủ. Chiến thắng tối thiểu giúp U.19 nữ TP.HCM giành 3 điểm quan trọng trong cuộc đua tại giải năm nay.

U.19 nữ Phong Phú Hà Nam - U.23 Hà Nội: Thế trận giằng co

Ở trận đấu còn lại diễn ra lúc 18 giờ trên sân vận động Hà Nam, chủ nhà U.19 nữ Phong Phú Hà Nam đối đầu U.19 nữ Hà Nội trong thế trận giằng co và giàu tính chiến thuật. Hai đội nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trong hiệp 1, dù có một số tình huống đáng chú ý, cả hai bên đều không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Đội U.19 TP.HCM và Phong Phú Hà Nam cùng ca khúc khải hoàn ở lượt 6 giải U.19 nữ- Ảnh 2.

U.19 nữ Hà Nội (áo vàng) không thể tạo bất ngờ

Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu được đẩy cao hơn khi cả Phong Phú Hà Nam và Hà Nội đều tăng cường sức ép nhằm tìm kiếm lợi thế. Bước ngoặt đến ở phút 74, khi Bùi Thanh Huyền tận dụng thành công cơ hội, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đội chủ nhà.

Những phút cuối, U.19 nữ Hà Nội dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ hòa, song hàng phòng ngự thi đấu tập trung và kỷ luật của Phong Phú Hà Nam đã đứng vững. Chiến thắng 1-0 giúp U.19 nữ Phong Phú Hà Nam giành trọn 3 điểm, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh thứ hạng cao tại giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - cúp Acecook 2026.

Tin liên quan

HLV Kim Sang-sik kể lại hành trình U.23 châu Á kỳ diệu với Báo Thanh Niên

HLV Kim Sang-sik kể lại hành trình U.23 châu Á kỳ diệu với Báo Thanh Niên

Chuyện chưa kể của U.23 Việt Nam tại sân chơi U.23 châu Á 2026 sẽ được HLV Kim Sang-sik bật mí với độc giả Báo Thanh Niên lúc 10 giờ 30 sáng nay (26.1).

Đường băng cất cánh cho tương lai

Hành trình viết trang sử vàng của U.23 Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

U.19 nữ U.19 nữ quốc gia U.19 nữ TP.HCM U.19 Phong Phú Hà Nam u.19 nữ hà nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận