Đội U.19 TP.HCM và Phong Phú Hà Nam cùng ca khúc khải hoàn ở lượt 6 giải U.19 nữ

U.19 nữ TP.HCM thắng tối thiểu

Ở lượt 6 giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - cúp Acecook 2026, U.19 nữ TP.HCM giành chiến thắng quan trọng trước U.19 nữ Thái Nguyên T&T, trong khi chủ nhà U.19 nữ Phong Phú Hà Nam cũng có 3 điểm sau trận đấu chặt chẽ với U.19 nữ Hà Nội.

Trong trận đấu diễn ra sớm, U.19 nữ TP.HCM sớm tạo ra khác biệt. Phút 15, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn mở tỷ số, mang về lợi thế cho đại diện TP.HCM. Bàn thắng này cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu.

U.19 nữ TP.HCM thi đấu chặt chẽ

Sau bàn mở tỷ số, U.19 nữ TP.HCM chơi tập trung, chủ động kiểm soát thế trận và bảo vệ thành quả đến hết hiệp 2. Thái Nguyên T&T nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật của đối thủ. Chiến thắng tối thiểu giúp U.19 nữ TP.HCM giành 3 điểm quan trọng trong cuộc đua tại giải năm nay.

U.19 nữ Phong Phú Hà Nam - U.23 Hà Nội: Thế trận giằng co

Ở trận đấu còn lại diễn ra lúc 18 giờ trên sân vận động Hà Nam, chủ nhà U.19 nữ Phong Phú Hà Nam đối đầu U.19 nữ Hà Nội trong thế trận giằng co và giàu tính chiến thuật. Hai đội nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trong hiệp 1, dù có một số tình huống đáng chú ý, cả hai bên đều không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

U.19 nữ Hà Nội (áo vàng) không thể tạo bất ngờ

Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu được đẩy cao hơn khi cả Phong Phú Hà Nam và Hà Nội đều tăng cường sức ép nhằm tìm kiếm lợi thế. Bước ngoặt đến ở phút 74, khi Bùi Thanh Huyền tận dụng thành công cơ hội, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đội chủ nhà.

Những phút cuối, U.19 nữ Hà Nội dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ hòa, song hàng phòng ngự thi đấu tập trung và kỷ luật của Phong Phú Hà Nam đã đứng vững. Chiến thắng 1-0 giúp U.19 nữ Phong Phú Hà Nam giành trọn 3 điểm, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh thứ hạng cao tại giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - cúp Acecook 2026.