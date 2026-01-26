Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đường băng cất cánh cho tương lai

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
26/01/2026 08:37 GMT+7

Tấm HCĐ giải U.23 châu Á 2026 mở ra tương lai đầy triển vọng cho các cầu thủ U.23 Việt Nam (VN).

Tài năng và bản lĩnh của các cầu thủ U.23 VN đã được chứng minh với thành tích đánh bại hàng loạt ông lớn từ Jordan, Kyrgyzstan, Ả Rập Xê Út, UAE và Hàn Quốc. Nguyên Phó chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm nhận định: "Tôi rất vui khi bóng đá VN đang có một lứa cầu thủ giàu tiềm năng. Đội U.23 VN hiện tại có chất lượng và sự đồng đều trên mọi vị trí từ chuyên môn đến thể hình. Tôi rất ấn tượng với Đình Bắc, Trung Kiên, Hiểu Minh, Văn Bình hay Văn Khang... Nhưng tôi cũng vô cùng tin vào các cá nhân còn lại, họ đều tài năng và sẵn sàng để thay thế tốt cho nhau khi cần. Một điểm đặc biệt là lứa cầu thủ này có thể hình rất tốt. Nếu tính cả Vĩ Hào, Văn Trường… trở lại sau chấn thương, U.23 VN sẽ giúp độ tuyển VN cải thiện đáng kể về chiều cao, sức vóc. Chúng ta có Trung Kiên, Văn Bình, Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Văn Trường, Vĩ Hào, Đình Bắc… thể hình rất đẹp, thể lực mạnh mẽ sẽ giúp đội tuyển VN tự tin tranh chấp với những đội bóng hàng đầu châu lục trong tương lai".

Đường băng cất cánh cho tương lai- Ảnh 1.

U.23 VN (giữa) đã xuất sắc đánh bại U.23 Hàn Quốc

Ảnh: Ted Trần

Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng: "Bóng đá VN đang sở hữu lứa cầu thủ có tương lai tươi sáng. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm lứa cầu thủ U.23 VN 2026 không thực sự trội hơn lứa Thường Châu 2018. Ngoài Đình Bắc, số còn lại không ai xuất sắc hơn các đàn anh 8 năm trước. Cái hay là HLV Kim Sang-sik đã sử dụng họ một cách mạnh dạn, dám mở rộng lực lượng. Ở giải chính thức lớn như VCK U.23 châu Á 2026 mà hết vòng bảng U.23 VN đã sử dụng toàn bộ các cầu thủ, ngoại trừ 2 thủ môn dự bị và đến trận tranh HCĐ thủ môn số 2 là Cao Văn Bình đã bắt quá tốt. Việc luôn sẵn sàng xoay tua hiệu quả đội hình chính là một trong những nét đặc sắc nhất của lứa U.23 VN này.

AFC trao cúp Vua phá lưới U.23 châu Á 2026 cho Đình Bắc qua Chủ tịch VFF

Tôi cho rằng lối chơi này sẽ giúp các cầu thủ U.23 VN tiến xa, chơi thứ bóng đá chủ động, sẵn sàng áp đặt ngay cả khi gặp đối thủ mạnh. Còn đà phát triển của lứa Thường Châu 2018 đã không trọn vẹn bởi đại dịch Covid-19, một số cầu thủ bị chấn thương... Hy vọng lứa 2026 này sẽ vượt qua những tiếc nuối đó, nếu có những cá nhân ra nước ngoài chơi bóng. Nhưng kể cả không có thì mong rằng họ sẽ tạo ra nhịp thi đấu ổn định và tiến bộ. Muốn thế, V-League sẽ phải là sân chơi thực chiến, mọi trận đấu đều phải đối kháng quyết liệt, nơi đội mạnh phải thể hiện được bản lĩnh để thắng, còn đội yếu hơn cũng chơi quyết liệt, lì lợm. Nhưng tôi tin hiệu ứng U.23 VN sẽ giúp V-League 2025-2026 trở nên hấp dẫn hơn nhiều, để thổi luồng sinh khí mới mẻ vào đội tuyển VN sẽ tập trung trở lại từ tháng 3 tới".

