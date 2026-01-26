Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.1.2026

Từ trung tâm TP.HCM đi đường nào tới sân bay Long Thành?

Hệ thống các tuyến đường kết nối đang được gấp rút hoàn thiện, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển đến sân bay Long Thành Ảnh: Ngọc Dương

Chỉ còn vài tháng nữa, "siêu sân bay" Long Thành sẽ chính thức đưa vào khai thác thương mại - dự kiến từ 11.6. Theo kế hoạch, khoảng 80% chuyến bay quốc tế và 10% chuyến bay nội địa từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chuyển sang sân bay mới. Vì thế, điều người dân TP.HCM quan tâm nhất lúc này là đi đường nào tới sân bay Long Thành.

Chọn ngành trong xu hướng đào tạo mới

Học sinh tham dự chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 28 của Báo Thanh Niên sáng 25.1 tại P.Bình Dương (TP.HCM) ẢNH: ĐỘC LẬP

Chọn ngành học thế nào trong bối cảnh các trường đào tạo xuyên ngành, liên ngành; tăng cơ hội trúng tuyển vào các ngành đang được nhiều thí sinh quan tâm như sư phạm... là những vấn đề được học sinh đặt ra trong chương trình Tư vấn mùa thi 2026 Báo Thanh Niên tổ chức tại P.Bình Dương (TP.HCM) sáng qua 25.1.

Hành trình viết trang sử vàng của U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam đã có một hành trình ngoạn mục Ảnh: TED TRẦN

Thành công vang dội nối dài từ giải U.23 Đông Nam Á, SEA Games đến U.23 châu Á đã đưa đội U.23 Việt Nam trở thành thế hệ thành công bậc nhất bóng đá trẻ VN.