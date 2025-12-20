Sân bay Long Thành khai trương chuyến bay đầu tiên

Theo đó, lúc 8 giờ 10, máy bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay Long Thành, chở theo Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo các bộ, ngành.

Khoảng 20 phút sau, hai chuyến bay của Vietjet Air và Bamboo Airways cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lần lượt đáp xuống sân bay Long Thành cách nhau 5 phút.

Nghi thức phun vòi rồng chào đón chuyến bay đầu tiên ở sân bay Long Thành ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT ACV Vũ Thế Phiệt cho biết: "Để có được giây phút hôm nay, chúng ta đã đi qua nhiều năm chuẩn bị, nhiều giai đoạn gian nan và những áp lực chồng chất, có những thời điểm tưởng như không vượt qua nổi. Vì vậy, có thể nói rằng mỗi mét đường băng, mỗi nhà ga, mỗi hạng mục công trình nơi đây đều chứa đựng mồ hôi, công sức và cả niềm tự hào của biết bao con người". Đến nay, đã hoàn thành đường băng, đường lăn, sân đỗ, trang thiết bị, đèn hiệu; các công trình khác đã bước vào giai đoạn hoàn thiện như nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, công trình giao thông kết nối, giao thông nội cảng, cảnh quan… đảm bảo tiến độ đưa dự án sân bay Long Thành vào khai thác vào nửa đầu năm 2026.

Cũng theo Chủ tịch HĐQT ACV, lễ đón thành công các chuyến bay đầu tiên trong hôm nay không phải là điểm kết thúc mà là điểm khởi đầu mới. Phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm để sân bay Long Thành được hoàn thiện, vận hành an toàn, hiệu quả, trở thành một sân bay thông minh, xanh với tiêu chuẩn 5 sao, là cảng hàng không quốc tế trung chuyển trong khu vực, phát huy tối đa vai trò động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và của đất nước theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm công trình ngày 13.11.

Sau khi dự lễ khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên của ACV, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tới Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành tham gia lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cho "Các công trình phục vụ Quản lý bay".