Kinh tế Chính sách - Phát triển

Những hành khách đặc biệt đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành

Hà Mai
Hà Mai
19/12/2025 09:19 GMT+7

Chuyến bay chở khách đầu tiên do Vietnam Airlines khai thác đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình đưa sân bay cửa ngõ hiện đại nhất Việt Nam vào hoạt động.

Chuyến bay mang số hiệu VN1, được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner, đã hoàn thành hành trình Hà Nội - Long Thành sau 2 giờ bay, hân hạnh được chuyên chở Phó thủ tướng chính phủ Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách đầu tiên đặt chân xuống sân bay Long Thành.

Những hành khách đặc biệt đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Phó thủ tướng chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại sân bay Long Thành sáng nay

Việc tàu bay thân rộng của Vietnam Airlines một lần nữa hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành sau chuyến bay ngày 15.12 tiếp tục khẳng định mức độ sẵn sàng cao của sân bay cũng như năng lực phối hợp giữa các cơ quan chức năng và các đơn vị phục vụ. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu cho việc chính thức khai thác thương mại tại đây.

Những hành khách đặc biệt đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Nghi thức phun vòi rồng chào đón chuyến bay chở khách đầu tiên do Vietnam Airlines khai thác

Dấu mốc lịch sử: Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên

Đại diện Vietnam Airlines cho biết: Trong hôm nay (19.12), cùng với thời điểm nhiều công trình trọng điểm quốc gia được khánh thành, Vietnam Airlines vinh dự và tự hào là hãng hàng không đầu tiên chở khách đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mở màn cho hoạt động hàng không dân dụng tại sân bay mới. Sự kiện này có ý nghĩa then chốt đối với quá trình hình thành một trung tâm hàng không hiện đại của cả nước, nơi Vietnam Airlines với vai trò là hãng hàng không quốc gia sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong phát triển mạng bay, nâng cao năng lực kết nối trong nước và quốc tế.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, chia sẻ: “Chuyến bay chở khách đầu tiên tại Long Thành không chỉ đánh dấu một hành trình khai thác mới của Vietnam Airlines mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không Việt Nam. Với vai trò hãng hàng không quốc gia, chúng tôi tự hào đồng hành cùng sự ra đời của sân bay cửa ngõ mới, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra năng lực kết nối mạnh mẽ hơn cho đất nước".

Những hành khách đặc biệt đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Phi hành đoàn thực hiện thành công chuyến bay thương mại đầu tiên đến siêu sân bay Long Thành

Cùng với việc khai thác chuyến bay chở khách đầu tiên đến sân bay Long Thành, Vietnam Airlines cũng đã khai trương các đường bay mới TP.HCM - Copenhagen, Hà Nội - Cebu, khai thác đã trở lại các chuyến bay tại sân bay Vinh. Đồng thời, hãng chính thức cung cấp dịch vụ Internet trên tàu bay, khai trương các hệ thống phòng khách bông sen, phòng Check-in lounge tại sân bay Vinh, Cam Ranh… cho thấy sự chủ động và sẵn sàng của hãng trong việc nỗ lực phục vụ khách hàng, đặc biệt vào dịp cao điểm cuối năm.

Những hành khách đặc biệt đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 4.

Suất ăn trên chuyến bay của những hành khách đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành

Vietnam Airlines kỳ vọng việc các sân bay tại Việt Nam liên tục được hiện đại hoá, nâng cấp và xây dựng mới sẽ giúp ngành hàng không trong nước mở ra một chương mới cho trải nghiệm của hành khách. Với hạ tầng hiện đại, quy trình tối ưu và chất lượng dịch vụ được nâng tầm, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của hãng hàng không quốc gia trên bản đồ hàng không khu vực và thế giới.

Những hành khách đặc biệt đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành - Ảnh 5.

Chiếc máy bay thương mại đầu tiên hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mở màn cho hoạt động hàng không dân dụng tại sân bay mới

Sân bay Long Thành: Hành trình gần 30 năm từ quy hoạch đến vận hành

 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
