Vietnam Airlines đã sẵn sàng bay thương mại tới siêu sân bay Long Thành

Theo Vietnam Airlines, trong quá trình khai thác, Vietnam Airlines và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã phối hợp kiểm tra các nội dung liên quan đến đường cất hạ cánh, sân đỗ, hệ thống dẫn đường, nhà ga hành khách, dây chuyền phục vụ mặt đất, công tác kỹ thuật và điều hành khai thác. Đây được xem là bước xác nhận cuối cùng về mức độ sẵn sàng của sân bay Long Thành trước khi đón chuyến bay thương mại đầu tiên được Vietnam Airlines khai thác vào ngày 19.12.

Chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Vietnam Airlines "xông đất" sân bay Long Thành ẨNH: ĐỘC LẬP

Khoảnh khắc máy bay Boeing 787 lần đầu hạ cánh tại sân bay Long Thành

Sau chuyến bay này, Vietnam Airlines khẳng định đã sẵn sàng phục vụ đầy đủ các hạng mục cho một chuyến bay thương mại tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hãng đã chuẩn bị lực lượng nhân sự, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật cần thiết để thực hiện các công tác phục vụ hành khách, hành lý và hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, cung ứng suất ăn hàng không, tiếp nhiên liệu. Toàn bộ hoạt động được tổ chức theo đúng quy trình và tiêu chuẩn an toàn của nhà chức trách.

Chuyến bay mang số hiệu VN5001 được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner với trọng tải tương đương một chuyến bay thương mại hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 16 giờ 4 phút ẨNH: ĐỘC LẬP

Chuyến bay mang số hiệu VN5001 được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner với trọng tải tương đương một chuyến bay thương mại cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15 giờ 25 phút và đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 16 giờ 4 phút. Sự kiện này giữ vai trò quan trọng trong việc đánh giá toàn diện hạ tầng kỹ thuật, quy trình phục vụ và khả năng phối hợp giữa các đơn vị tại sân bay lớn nhất Việt Nam.

Vietnam Airlines cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác nhằm bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho hành khách tại sân bay mới ẨNH: ĐỘC LẬP

Đây là chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên tiếp đất tại sân bay Long Thành, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lần cuối các điều kiện khai thác, chuẩn bị cho chuyến bay chính thức dự kiến hạ cánh vào ngày 19.12.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Việc đưa tàu bay thương mại hạ cánh thành công tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác, qua đó tạo nền tảng để Long Thành trở thành một trung tâm kết nối hàng không mới của khu vực. Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác nhằm bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho hành khách tại sân bay mới".

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại và một trong những trung tâm trung chuyển mới của Việt Nam trong tương lai, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không và giao thương quốc tế.

3 hãng hàng không 'xông đất' sân bay Long Thành ngày 19.12

Dự kiến vào ngày 19.12, chuyến bay đầu tiên cũng do Vietnam Airlines thực hiện sẽ hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Sau đó sẽ có thêm 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways lần lượt hạ cánh tiếp theo, cách nhau khoảng 5 phút.



