Hé lộ hình ảnh máy bay chuẩn bị 'xông đất' sân bay Long Thành chiều nay

Theo lịch bay được Vietnam Airlines đăng ký với Cục Hàng không Việt Nam, chuyến bay mang số hiệu VN5001 sẽ cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15 giờ và hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 15 giờ 40 cùng ngày.

Máy bay Boeing 787 Dreamliner của Vietnam Airlines cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 12 giờ

Khoảnh khắc máy bay Boeing 787 lần đầu hạ cánh tại sân bay Long Thành

Sau đó, chuyến bay lượt về mang số hiệu VN5002 sẽ rời Long Thành lúc 18 giờ và quay về Tân Sơn Nhất lúc 18 giờ 40 cùng ngày. Chuyến bay khai thác bằng tàu bay thân rộng Boeing 787-9, số đăng ký VN-A863.

Ngay lúc này, chiếc máy bay lớn nhất, hiện đại nhất tại Việt Nam đang di chuyển từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào tới TP.HCM, dự kiến hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14 giờ 10 phút, sẵn sàng cho hành trình "xông đất" sân bay Long Thành.

Đây sẽ là chiếc máy bay đầu tiên "xông đất" siêu sân bay Long Thành chiều nay

Theo đại diện Vietnam Airlines, chuyến bay kỹ thuật có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá thực tế toàn bộ điều kiện khai thác bay, bao gồm hệ thống dẫn đường, thông tin, liên lạc; quy trình tiếp nhận, điều phối tàu bay; hoạt động của hệ thống chiếu sáng đường băng, sân đỗ; cũng như sự phối hợp của các lực lượng điều hành bay tại Long Thành.

Máy bay dự kiến hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14 giờ 10 phút

Trong quá trình khai thác, các đơn vị sẽ phối hợp kiểm tra các nội dung liên quan đến đường cất hạ cánh, sân đỗ, hệ thống dẫn đường, nhà ga hành khách, dây chuyền phục vụ mặt đất, công tác kỹ thuật và điều hành khai thác. Đây được xem là bước xác nhận cuối cùng về mức độ sẵn sàng của sân bay Long Thành trước khi đón chuyến bay thương mại đầu tiên được Vietnam Airlines khai thác vào ngày 19.12.