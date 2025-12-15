Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Chiều nay, siêu sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên

Hà Mai
15/12/2025 09:15 GMT+7

Theo kế hoạch, chiều nay (15.12), sân bay Long Thành sẽ thực hiện chuyến bay kỹ thuật thử nghiệm đầu tiên, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Đây là chuyến bay kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng trước khi sân bay này đón các chuyến bay có chở hành khách vào ngày 19.12 tới.

Chiều nay, siêu sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên - Ảnh 1.

Đường băng sân bay Long Thành đã sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên

ẢNH: LÊ LÂM

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt nam (ACV), các đơn vị liên quan sẽ tổ chức bay chuyến bay kỹ thuật để kiểm tra toàn bộ hệ thống. Máy bay được sử dụng dự kiến là Boeing 787 của hãng hàng không Vietnam Airlines, mang số hiệu VN5001, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15 giờ, hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 15 giờ 40.

Đây cũng sẽ là chiếc máy bay đầu tiên cất cánh tại sân bay Long Thành lúc 18 giờ cùng ngày với số hiệu chuyến VN5002 và trở về sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18 giờ 40. 

Trong quá trình thử tải, tàu bay sẽ thực hiện đầy đủ các quy trình khởi hành, tiếp cận và hạ cánh theo tiêu chuẩn khai thác, nhằm đánh giá khả năng phối hợp đồng thời giữa hai sân bay lớn của khu vực Đông Nam Bộ.

Các lực lượng kiểm soát không lưu, kỹ thuật, khí tượng, thủ tục bay và cứu nạn đã được huấn luyện, bố trí ca kíp theo tài liệu khai thác được thẩm định qua nhiều vòng, đáp ứng tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (CANSO).

3 hãng hàng không 'xông đất' sân bay Long Thành ngày 19.12

Dự kiến vào ngày 19.12, chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện sẽ hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Sau đó sẽ có thêm 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways sẽ lần lượt hạ cánh tiếp theo, cách nhau khoảng 5 phút.

ACV cho biết đang tập trung cao độ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ với mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án sân bay Long Thành trước 19.12, đưa vào vận hành, khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

