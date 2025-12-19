Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Ba hãng bay đã hạ cánh thành công khai trương siêu sân bay Long Thành

Hà Mai
Hà Mai
19/12/2025 09:52 GMT+7

Liên tiếp 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đã hạ cánh khai trương sân bay Long Thành sáng nay (19.12).

Mở màn, chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines, khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), chở đại biểu và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 8 giờ 10. Sau khi hoàn tất chuyến bay đến Long Thành, tàu bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines quay đầu trở về Hà Nội lúc 12 giờ cùng ngày.

Ba hãng bay đã hạ cánh thành công khai trương siêu sân bay Long Thành- Ảnh 1.

3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đã chính thức đánh dấu cột mốc khánh thành khai trương Long Thành - "siêu sân bay" có quy mô và công suất lớn nhất Việt Nam

Ngay sau đó, máy bay Airbus A321NEO của hãng hàng không Vietjet Air khởi hành lúc 7 giờ 35 từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 8 giờ 30 và dự kiến sẽ rời Long Thành về Tân Sơn Nhất lúc 12 giờ 20 hôm nay,

Tiếp đến, chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 7 giờ 55, hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 8 giờ 35. Chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways đến "siêu sân bay" này mang số hiệu QH18 và được khai thác bằng máy bay Airbus A321. Đến 12 giờ 25 cùng ngày, máy bay VN-A227 của Bamboo Airways sẽ thực hiện hành trình khứ hồi trở về sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau khi đón 3 chuyến bay khai trương hôm nay, cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ tiếp tục được hoàn thiện và dự kiến chính thức khai thác thương mại từ giữa năm 2026. Trong giai đoạn 1, Long Thành dự kiến đạt công suất khai thác 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Ba hãng bay đã hạ cánh thành công khai trương siêu sân bay Long Thành- Ảnh 2.

Máy bay Bamboo Airways tại sân bay Long Thành sáng 19.12

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ khai thác toàn bộ các đường bay quốc tế từ 1.000 km trở lên và các đường bay khác theo lựa chọn của các hãng hàng không. Đối với các đường bay nội địa, Long Thành sẽ khai thác theo nhu cầu của các hãng hàng không Việt Nam. Ngoài ra, Long Thành dự kiến vận chuyển 10 - 12% sản lượng trên đường bay trục Hà Nội/Đà Nẵng - TP.HCM của các hãng hàng không Việt Nam.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác toàn bộ các đường bay quốc tế dưới 1.000 km (chủ yếu các thị trường Thái Lan, Campuchia và Lào), chiếm 15 - 17% tổng lượng khách quốc tế đến TP.HCM. Các đường bay nội địa còn lại sẽ tiếp tục do các hãng hàng không Việt Nam khai thác tại Tân Sơn Nhất.

Sân bay Long Thành: Hành trình gần 30 năm từ quy hoạch đến vận hành

Với phân định này, Long Thành sẽ đảm nhận khoảng 80% chuyến bay quốc tế và 10% chuyến bay nội địa, trong khi Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 20% chuyến bay quốc tế và 90% nội địa. Nhà nước sẽ chủ động điều phối, phân định tỷ lệ quốc tế/nội địa tại từng cảng theo từng thời kỳ; đồng thời, tiêu chí phân chia sẽ được xem xét, điều chỉnh sau 5 năm khai thác thực tế.

Dự án sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư khái toán ba giai đoạn là hơn 16 tỉ USD, trong đó, giai đoạn 1 hơn 5,4 tỉ USD. Sân bay bao gồm 3 nhà ga, 4 đường băng. Sảnh chờ chính sẽ có mái kính cao 82m hình hoa sen. Đến khi hoàn thành, sân bay Long Thành có thể đạt công suất khai thác 100 triệu hành khách/năm, trở thành một trong những sân bay lớn nhất thế giới.

Tin liên quan

Những hành khách đặc biệt đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành

Những hành khách đặc biệt đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành

Chuyến bay chở khách đầu tiên do Vietnam Airlines khai thác đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình đưa sân bay cửa ngõ hiện đại nhất Việt Nam vào hoạt động.

Khám phá thêm chủ đề

Sân bay Long Thành hàng không hãng bay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận