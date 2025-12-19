Ba hãng bay đã hạ cánh thành công khai trương siêu sân bay Long Thành

Mở màn, chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines, khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), chở đại biểu và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 8 giờ 10. Sau khi hoàn tất chuyến bay đến Long Thành, tàu bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines quay đầu trở về Hà Nội lúc 12 giờ cùng ngày.

3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đã chính thức đánh dấu cột mốc khánh thành khai trương Long Thành - "siêu sân bay" có quy mô và công suất lớn nhất Việt Nam

Ngay sau đó, máy bay Airbus A321NEO của hãng hàng không Vietjet Air khởi hành lúc 7 giờ 35 từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 8 giờ 30 và dự kiến sẽ rời Long Thành về Tân Sơn Nhất lúc 12 giờ 20 hôm nay,

Tiếp đến, chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 7 giờ 55, hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 8 giờ 35. Chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways đến "siêu sân bay" này mang số hiệu QH18 và được khai thác bằng máy bay Airbus A321. Đến 12 giờ 25 cùng ngày, máy bay VN-A227 của Bamboo Airways sẽ thực hiện hành trình khứ hồi trở về sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau khi đón 3 chuyến bay khai trương hôm nay, cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ tiếp tục được hoàn thiện và dự kiến chính thức khai thác thương mại từ giữa năm 2026. Trong giai đoạn 1, Long Thành dự kiến đạt công suất khai thác 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Máy bay Bamboo Airways tại sân bay Long Thành sáng 19.12

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ khai thác toàn bộ các đường bay quốc tế từ 1.000 km trở lên và các đường bay khác theo lựa chọn của các hãng hàng không. Đối với các đường bay nội địa, Long Thành sẽ khai thác theo nhu cầu của các hãng hàng không Việt Nam. Ngoài ra, Long Thành dự kiến vận chuyển 10 - 12% sản lượng trên đường bay trục Hà Nội/Đà Nẵng - TP.HCM của các hãng hàng không Việt Nam.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác toàn bộ các đường bay quốc tế dưới 1.000 km (chủ yếu các thị trường Thái Lan, Campuchia và Lào), chiếm 15 - 17% tổng lượng khách quốc tế đến TP.HCM. Các đường bay nội địa còn lại sẽ tiếp tục do các hãng hàng không Việt Nam khai thác tại Tân Sơn Nhất.

Sân bay Long Thành: Hành trình gần 30 năm từ quy hoạch đến vận hành

Với phân định này, Long Thành sẽ đảm nhận khoảng 80% chuyến bay quốc tế và 10% chuyến bay nội địa, trong khi Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 20% chuyến bay quốc tế và 90% nội địa. Nhà nước sẽ chủ động điều phối, phân định tỷ lệ quốc tế/nội địa tại từng cảng theo từng thời kỳ; đồng thời, tiêu chí phân chia sẽ được xem xét, điều chỉnh sau 5 năm khai thác thực tế.

Dự án sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư khái toán ba giai đoạn là hơn 16 tỉ USD, trong đó, giai đoạn 1 hơn 5,4 tỉ USD. Sân bay bao gồm 3 nhà ga, 4 đường băng. Sảnh chờ chính sẽ có mái kính cao 82m hình hoa sen. Đến khi hoàn thành, sân bay Long Thành có thể đạt công suất khai thác 100 triệu hành khách/năm, trở thành một trong những sân bay lớn nhất thế giới.