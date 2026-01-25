Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
25/01/2026 05:00 GMT+7

Tin tức Đại hội XIV: Biến quyết sách thành hành động; Những yêu cầu tiên quyết trong tuyển sinh ĐH 2026; Trấn Thành: “Khoái cảm của tôi là tạo ra ngôi sao”... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.1.2026.

Đại hội XIV: Biến quyết sách thành hành động 

Đại hội XIV của Đảng với hàng loạt quyết sách quan trọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Một trong những đổi mới quan trọng nhất được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh là tinh thần "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt", sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

- Ảnh 1.

Đại hội XIV của Đảng với hàng loạt quyết sách quan trọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước

ẢNH: TTXVN

Những yêu cầu tiên quyết trong tuyển sinh ĐH 2026

Buổi khai mạc chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 tại Trường ĐH Đồng Nai (P.Tam Hiệp, Đồng Nai) do Báo Thanh Niên tổ chức sáng qua 24.1. Tham dự trực tiếp chương trình có gần 10.000 học sinh đến từ nhiều trường THPT.

- Ảnh 2.

Học sinh tỉnh Đồng Nai đến từ sớm tham gia ngày khai mạc Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trấn Thành: “Khoái cảm của tôi là tạo ra ngôi sao”

“Trong cái nghề sáng tạo này, muốn duy trì sự nghiệp thì trước tiên đừng để người ta đoán được sắp tới mình sẽ làm gì. …”, trở lại đường đua phim tết với bộ phim Thỏ ơi!, “vua phim tết” Trấn Thành chia sẻ với Thanh Niên.

- Ảnh 3.

Đạo diễn Trấn Thành

ảnh: Đoàn phim cung cấp


Khám phá thêm chủ đề

Đại hội XIV tuyển sinh ĐH 2026 Tư vấn mùa thi Trấn Thành
