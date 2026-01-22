Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.1.2026

Giải phóng nguồn lực, kiến tạo phát triển đất nước

Hôm qua 21.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dành cả ngày để thảo luận về các văn kiện đại hội, với 30 tham luận quan trọng của Đảng bộ Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. (trang 2)

Phiên thảo luận văn kiện của Đại hội XIV ngày 21.1 ẢNH: TTXVN

Tiến đến cứ điểm công nghệ của thế giới

Xuất khẩu máy tính, linh kiện điện tử lập kỷ lục; dòng vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ gia tăng rõ rệt... cho thấy VN đã trở thành một cứ điểm sản xuất quan trọng trong khu vực và thế giới. (trang 4)

Phát triển KH-CN, điện tử là động lực tăng trưởng mới cho VN ẢNH: PHẠM HÙNG

NATO trong hố sâu chia rẽ

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ) trở thành "khán đài" căng thẳng giữa chính Mỹ và các thành viên còn lại trong khối NATO. (trang 24)