Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.1.2026

Xác lập những quyết sách lịch sử

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV trong phiên khai mạc ẢNH: TTXVN

Sáng 20.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc trọng thể. Đại hội đã nghe các báo cáo quan trọng và thảo luận văn kiện đại hội.

Nhà ở xã hội sẽ kìm giá bất động sản?

Nhà ở xã hội đang được đẩy mạnh đầu tư trên cả nước ẢNH: ĐÌNH SƠN

Với hơn 100.000 căn tính đến nay và đến năm 2030 sẽ hoàn thành 1 triệu căn, nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người dân, từ đó giảm áp lực giá nhà trên thị trường.

Căng thẳng quanh Greenland tiếp tục leo thang

Binh sĩ Đan Mạch tại sân bay Nuuk ở Greenland ngày 19.1 ẢNH: REUTERS

Đan Mạch triển khai thêm binh sĩ đến Greenland, trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gửi thông điệp cảnh báo tới những nước NATO phản đối kế hoạch thâu tóm Greenland của Tổng thống Donald Trump.