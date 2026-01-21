Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.1.2026

Xác lập những quyết sách lịch sử
Sáng 20.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc trọng thể. Đại hội đã nghe các báo cáo quan trọng và thảo luận văn kiện đại hội.
Nhà ở xã hội sẽ kìm giá bất động sản?
Với hơn 100.000 căn tính đến nay và đến năm 2030 sẽ hoàn thành 1 triệu căn, nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người dân, từ đó giảm áp lực giá nhà trên thị trường.
Căng thẳng quanh Greenland tiếp tục leo thang
Đan Mạch triển khai thêm binh sĩ đến Greenland, trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gửi thông điệp cảnh báo tới những nước NATO phản đối kế hoạch thâu tóm Greenland của Tổng thống Donald Trump.
