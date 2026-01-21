Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
21/01/2026 05:00 GMT+7

Tin tức Xác lập những quyết sách lịch sử, Nhà ở xã hội sẽ kìm giá bất động sản?, Căng thẳng quanh Greenland tiếp tục leo thang… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 21.1.2026.

Xác lập những quyết sách lịch sử

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV trong phiên khai mạc

ẢNH: TTXVN

Sáng 20.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc trọng thể. Đại hội đã nghe các báo cáo quan trọng và thảo luận văn kiện đại hội.

Nhà ở xã hội sẽ kìm giá bất động sản?

- Ảnh 2.

Nhà ở xã hội đang được đẩy mạnh đầu tư trên cả nước

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Với hơn 100.000 căn tính đến nay và đến năm 2030 sẽ hoàn thành 1 triệu căn, nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người dân, từ đó giảm áp lực giá nhà trên thị trường.

Căng thẳng quanh Greenland tiếp tục leo thang

- Ảnh 3.

Binh sĩ Đan Mạch tại sân bay Nuuk ở Greenland ngày 19.1

ẢNH: REUTERS

Đan Mạch triển khai thêm binh sĩ đến Greenland, trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gửi thông điệp cảnh báo tới những nước NATO phản đối kế hoạch thâu tóm Greenland của Tổng thống Donald Trump.

