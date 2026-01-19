Các đồng minh NATO cảnh báo sau đe dọa của ông Trump về Greenland

Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan tuyên bố lập trường của mình vẫn không thay đổi và cam kết sẽ có phản ứng "thống nhất và phối hợp", sau khi ông Trump thông báo áp mức thuế 10% đối với hàng xuất khẩu đến Mỹ từ tám quốc gia này do họ phản đối kế hoạch để Mỹ sở hữu Greenland.

Tuyên bố chung nhấn mạnh: "Đe dọa thuế quan làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ tạo ra một vòng xoáy đi xuống nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đứng vững, thống nhất và phối hợp trong phản ứng của mình. Chúng tôi cam kết bảo vệ chủ quyền của mình". Một ngày trước đó, các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu tại Brussels cũng đưa ra một tuyên bố tương tự.

Các quốc gia châu Âu trong NATO bị ảnh hưởng cho biết họ sẵn sàng đối thoại với Washington, miễn là cuộc đối thoại đó dựa trên "các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

Thủ tướng Anh Keir Starmer trong một bài đăng trên X hôm 18.1 gọi lời đe dọa đánh thuế của ông Trump là "hoàn toàn sai lầm", làm tăng thêm làn sóng chỉ trích từ giới lãnh đạo của các quốc gia bị ảnh hưởng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi ý định của ông Trump là "không thể chấp nhận được". Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson lên án động thái của ông Trump là "tống tiền", trong khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb lên án "áp lực" thuế quan và cho rằng "có thể dẫn đến một vòng xoáy nguy hiểm".

Các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu cũng cảnh báo rằng chúng "sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn đến một vòng xoáy đi xuống nguy hiểm". Căng thẳng này đã dẫn đến một cuộc họp khẩn cấp của các đại sứ EU để phối hợp phản ứng.

Ông Trump đã tìm cách đặt Greenland dưới sự kiểm soát của Mỹ kể từ nhiệm kỳ đầu tiên, và gần đây đã đẩy mạnh nỗ lực này, viện dẫn một mối đe dọa an ninh mà ông cho là từ ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga ở Bắc Cực.

Cả Moscow và Bắc Kinh đều bác bỏ các cáo buộc.

Một thành viên của lực lượng vũ trang Pháp trong cuộc tập trận chung ở Kangerlussuaq, Greenland hồi tháng 9.2025 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ liên tục chế giễu sự hiện diện quân sự của Đan Mạch tại Greenland, cho rằng lực lượng này không đủ để phòng thủ hòn đảo lớn nhất thế giới và mỉa mai rằng nơi đây chỉ được bảo vệ bằng "hai chiếc xe trượt tuyết".

Để giải quyết mối quan ngại của ông, 8 quốc gia đã cử từ 1-15 quân nhân trong một hành động mang tính biểu tượng thể hiện sự ủng hộ của họ đối với chủ quyền của hòn đảo. Họ nhấn mạnh rằng cuộc diễn tập do Đan Mạch dẫn đầu này đã được "phối hợp trước" và "không đe dọa bất kỳ ai". Tuy nhiên, Đức đã thông báo rút quân sau khi ông Trump phát lời đe dọa về thuế quan.

Tổng thống Mỹ đã tuyên bố các mức thuế sẽ vẫn được duy trì cho đến khi đạt được thỏa thuận "mua lại hoàn toàn và toàn bộ" hòn đảo Bắc Cực, và sẽ tiếp tục tăng lên 25% vào tháng 6.

Cả chính quyền Đan Mạch và Greenland đều kiên định khẳng định chủ quyền, nhấn mạnh rằng hòn đảo không phải để bán.